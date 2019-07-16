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美科學家陳屍納粹碉堡　27歲希臘農夫自首「割耳棄屍」

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▲▼美籍分子分物學家蘇珊伊頓Suzanne Eaton（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

▲美籍分子分物學家蘇珊伊頓（Suzanne Eaton）。（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

美籍分子生物學家蘇珊伊頓（Suzanne Eaton）離奇陳屍希臘克里特島的納粹碉堡，警方昨（15日）逮捕1名27歲嫌疑犯，男子經過偵訊後承認故意開車擦撞被害人，謀殺後棄屍。根據了解，兇手是一名農夫，已婚並且育有2子，但是目前犯案動機仍不明確。

克里特島警方上周末調查10位嫌疑人，其中一名男子自首犯案。兇手是克里特島居民，在當地務農，同時也是2個孩子的父親。他在偵訊過程中表示曾經用車輛衝撞伊頓，但尚未透露行兇動機和謀殺地點，目前已經遭到拘留。

警方表示，伊頓陳屍在洞穴內60公尺處，入口還有一棵大樹擋住，但是距離大馬路卻不遙遠，因此推測兇手有可能意圖性侵，在其他地方痛下殺手以後，開車來到隱密的碉堡棄屍。

伊頓原定7月2日出席學術會議，當天下午外出跑步後失聯，6天後被2名遊客發現陳屍碉堡。一開始警方推測，伊頓運動時死於熱衰竭，驗屍結果卻顯示被害者身上有刀刺痕跡，一隻耳朵被割掉，最後因口鼻被堵塞窒息而死，顯然遭遇他殺。

▲▼美籍分子分物學家蘇珊伊頓Suzanne Eaton（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

▲案發後伊頓親友在臉書上懸賞5萬歐元尋人。（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

家屬表示，伊頓是一位「成就非凡的女人，擁有謙遜的態度與永不止歇的好奇心，一直都把家人放在第一位。」伊頓生前任職的普朗克研究院（Max Planck Institute）也發出哀悼聲明，「她是一位傑出且鼓舞人心的科學家，一位慈愛的伴侶和母親，也是一名運動家，一個受到眾人深愛的美好的人。」

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