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WTO判美對華11起反補貼措施違規　陸商務部籲糾正錯誤

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▲▼世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

▲世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

世界貿易組織（WTO）16日公佈了中國大陸訴美國反補貼措施案（DS437）執行之訴上訴機構報告，裁決美方涉案11起反補貼措施違反世貿規則。大陸商務部發言人為此表示，美方在執行世貿裁決過程中，仍繼續使用違規做法的行為令人遺憾。美方則指出，該報告忽視了客觀證據，和其他機構的調查結果。

大陸商務部發言人16日深夜指出，裁決再次證明，美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措施，嚴重損害了國際貿易環境的公平公正性，中方一貫尊重多邊貿易規則，反對濫用貿易救濟措施的做法，「中方提起執行之訴，是為了維護自身的合法權益，也是為了維護多邊貿易體制的權威性和規則的嚴肅性。」

▲▼中國,美國,中美。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

發言人表示，近年來，美國對中國產品濫用反補貼措施，對中國產品正常對美出口構成嚴重阻礙，「美方涉案反補貼措施已多次被世貿組織裁決違反多邊規則。中方敦促美方立即採取切實行動，糾正在對華反補貼調查中的錯誤做法，為中美兩國企業營造公平穩定的國際貿易環境。」

根據路透社報導，美國貿易代表辦公室（USTR）說，世貿組織的報告忽視了客觀證據，以及世界銀行、經合組織和其他機構的調查結果，此外，WTO的報告破壞了世貿規則，美國政府決心採取一切必要措施，以確保與中國享有公平的競爭環境。

報導指出，中國大陸在2012年，就美國對中國出口產品徵收反補貼關稅，向世貿組織提出申訴，這些產品包括太陽能電池板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材，當時中國這些產品的出口額為73億美元，也就是說，如今美國如果不取消違反世貿規則的關稅，就將可能面臨中方的制裁。

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關鍵字：WTO,DS437,反補貼措施案

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