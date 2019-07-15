伊朗總統喊話「有條件」重啟談判　蓬佩奧：災難一場！

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）14日在電視演講中表示，如果美國解除經濟制裁，恢復2018年的石油進口額，並且回歸2015年核武協議，就願意重新談判。對此，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卻說，和伊朗簽訂協議是「一場災難」。

近日伊朗不斷宣稱要提高持有的鈾濃度，突破協議規範的3.67％上限，川普上週三（10日）也預告經濟制裁的力道將大幅增加。此時，羅哈尼卻表示，如果華盛頓當局決議恢復進口伊朗的石油，「我們準備好隨時隨地和美國談談。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

蓬佩奧接受《華盛頓時報》採訪時表示，伊朗也曾經向前總統歐巴馬、前國務卿凱瑞（John F. Kerry）說過類似的話，「很顯然地，川普才會做出最後的決定。不過，根據上一屆政府的經驗，我和總統先生都認為核武協議是一場災難。」

▲伊朗外交部長薩里夫（Javad Zarif）。（圖／達志影像／美聯社）

提及美伊情勢，蓬佩奧表示，伊朗外交部長札里發（Mohammad Javad Zarif）濫用美國新聞自由進行「惡意宣傳」，但仍能順利取得簽證，14日抵達紐約參與聯合國會議，只是行動範圍被限制在聯合國總部、伊朗駐聯合國大使以及伊朗駐外使團三地之間。不過，被問及是否將在9月聯合國會議上和札里發見面時，他並沒有回應。

根據了解，伊朗向核武協議中成員國施壓，尤其希望法、英、德站出來緩頰，免除華盛頓施加的經濟制裁。這三國擔心核武協議完全破局，14日發表聯合聲明，對波灣地區的情勢表達關切，「現在風險已經太大了，所有利益關係國都必須停下來，思考行為帶來的後果。我們相信該為自己的行為負責，是時候阻止衝突升高，並且繼續曾被中止的談話了。」

2015年伊朗與中國、美國、俄羅斯、與歐盟數國簽署核武協議，持有的濃縮鈾濃度被嚴格限制，停止擴散核子武器和相關工程，換取國際支持以及經濟利益。2018年5月美國總統川普宣布退出，並且恢復經濟制裁，大幅減少對伊朗進口石油。

