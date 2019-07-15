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啦啦隊長厭食瘦到37公斤　遭控謀殺親生女「燒了埋後院」

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▲▼涉嫌殺嬰埋屍的美國俄亥俄州啦啦隊長史凱勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年布魯克（Brooke Skylar Richardson）出庭。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一位啦啦隊長布魯克（Brooke Skylar Richardson）2017年向醫生坦承產下死胎，並將嬰兒屍體埋在自家後院，經過2年調查後，被指控謀殺並焚燒親生女兒，將面臨加重謀殺、虐待屍體等5項罪名。辯護律師瑞德格（Charles H. Rittgers）反駁上述指控，並表示當事人飽受厭食症之苦，瘦到37公斤。

布魯克本月初出席程序性聽證會，被宣布面臨加重謀殺、非故意過失殺人、傷害兒童、竄改證據、嚴重虐待屍體5項指控。全案將於9月進行審判。

根據《每日郵報》報導，當年18歲的布魯克是啦啦隊長，也是全校風雲人物，再過1個月就要上大學了。但是，她某天哭著向婦產科醫師說出埋屍過程，才讓案件曝光。據了解，史凱勒的父母否認知情，表示完全不知道女兒懷孕了。

▲▼涉嫌殺嬰埋屍的美國俄亥俄州啦啦隊長史凱勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯克是前任啦啦隊長。（圖／達志影像／美聯社）

郡檢察官福斯貝爾（David Fornshell）說，「布魯克和家人都非常執著於外在表象。她被律師形容成一位高中畢業的可愛女孩，還是個啦啦隊長。我想，這是他們很想要延續的形象。」他指出，少女焚燒死嬰後才將屍體埋葬，但是法醫已經收回這項判斷。

瑞德格回應，布魯克絕對沒有殺害自己的小孩，屍體沒有燒傷痕跡，更無證據顯示致死的灼傷，認為檢察官此番言論只是想要把案情誇大，「案件被社群媒體和媒體大力渲染，在如此密切的社會關注之下，辯護過程更加令人焦慮不安。」

綜合外媒報導，布魯克稱她生下女兒後，抱著從未睜眼的嬰孩輕輕搖晃許久，仍然不見生命跡象，只好把死胎埋在後院，還把畢業舞會配戴的玫瑰花瓣撒在「墳墓」上。2018年，律師團隊以醫病保密協定為由拒讓婦產科醫師出庭作證，沒想到輸掉判決。
 

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