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她遭繼父性侵12年「隨時被摸私處」　媽不信…和丈夫照片共枕眠

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲迪伊被繼父性侵12年。（圖／示意圖／123RF）

國際中心／綜合報導

英國女子迪伊（Dee）6歲時被繼父馬克（Barry Marks）撫摸下體，13歲失去童貞，生活在性侵夢魘之中長達12年。她的母親卻不願意接受，在法庭上說謊掩護加害者，甚至每天把丈夫照片放在枕頭底下才願意入睡，「她選擇相信那個男人，而不是自己的女兒。」

迪伊接受《太陽報》的採訪時提到，記憶中第一次被撫摸私處時，馬克正在幫她洗澡，「我不知道發生了什麼事，但是感覺非常不對勁。」她很疑惑為何繼父一邊示愛，一邊威脅「如果告訴別人，我就殺了妳」，「正常的爸爸都會這樣嗎？」

迪伊回憶，母親出門之後，她隨時都會被撫摸，「我哭著說想和媽媽一起去逛街，但最後往往被留在家裡與繼父獨處。」13歲那年，她在自己的房間被性侵，「我全程都在哭泣，事後還把午餐全部吐出來。馬克沒有說太多話，只叫我安靜一點。」

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲迪伊被繼父性侵長達12年。（圖／示意圖／123RF）

從此以後，迪伊每天活在恐懼之中，曾經一周被性侵3次。她時常歇斯底里大哭，有時候乾脆「關閉自己的感覺」，不願意感受到任何情緒，「有一次我鼓起勇氣告訴中學好友，得到兒童虐待專線的幫助，可是當時太害怕了，什麼話也不敢說，對方也束手無策。」

迪伊18歲後鼓起勇氣搬家，沒想到卻被死纏爛打，當時的男友還被繼父拿剃刀劃傷，「這件事讓我終於鼓起勇氣說出真相。」迪伊的母親在庭上稱丈夫從未跟孩子獨處，還懇求女兒撤銷控告，但是馬克最後還是被判了8年有期徒刑，「她的視線停留在我身上又撇開，當時我真的心碎了。」

現在迪伊致力幫助性侵受害者，雖然偶爾還是會想起痛苦的過去，但仍然決定告訴孩子們「要當自己身體的主人」。她說，「永遠不嫌太晚說出來，因為對於那些侵犯者而言，恐懼就是最好的武器。」

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關鍵字：英國,性侵害,強暴,強制性交,虐待

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