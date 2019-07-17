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9歲女童「神記憶」畫出竊賊紅車　車身凹痕、鐵架全還原

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9歲女童神記憶還原竊賊車輛。（圖／翻攝自Facebook／Springville Police Department）

▲女童的畫。（圖／翻攝自Facebook／Springville Police Department，下同）

國際中心／綜合報導

美國猶他州城市史普林維爾（Springville）近日出現一對鴛鴦大盜，他們專門竊取被放置在門外的包裹。史普林維爾警方詢問一名目擊竊賊車輛的9歲女童，沒想到孩子的超強記憶力不僅連車輛外觀、顏色都完整還原，還有車尾鐵架等細節也和監視器畫面拍到的影像一模一樣，意外在網路上掀起熱烈討論。

綜合美媒報導，部分民眾如果剛好不在家或是不方便簽收時，都會請快遞人員暫時先將包裹放在門口，史普林維爾市這對鴛鴦大盜專門鎖定這樣的包裹，並開著一輛紅色車子到處做案。

9歲女童神記憶還原竊賊車輛。（圖／翻攝自Facebook／Springville Police Department）

▲監視器拍到的竊賊車輛畫面。

史普林維爾市警方表示，這兩名竊賊是一男一女的組合，年紀很輕，犯案時剛好有一名9歲女童目擊，進一步詢問，沒想到女童竟然憑著記憶畫出竊賊的車輛，不僅顏色、外觀都與監視器拍到的畫面一樣，更細節的部分包含車尾鐵架、車身哪裡有凹痕都一一還原，讓承辦人員看了也覺得很不可思議。

警方本月14日在臉書PO出女童的畫以及監視器畫面截圖，希望民眾幫忙留意。網友們看了也紛紛留言大讚女童超強的記憶力，「小孩真的很注重細節，我飼養的狗狗之前走失，也是向孩子們打聽消息就順利找到，因為他們會說實話」、「這位妹妹的前途一片光明啊」、「身為一名藝術家，我彷彿能預見妹妹未來的發展」。

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關鍵字：美國,猶他州,北美要聞

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