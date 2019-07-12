前蘇聯核潛艇輻射超標80萬倍！　深海中冒「謎樣白霧」

▲通風管不斷冒出白煙。（圖／翻攝自INSTITUTE OF MARINE RESEARCH Youtube頻道）

國際中心／綜合報導

挪威海洋研究院10日公布，前蘇聯核子潛艇「共青團員號（Komsomolets）」沉沒遺骸輻射外洩，其中一個通風管附近的水體中，含有高於正常值80萬倍的銫元素。科學家認為不會對海洋生物或環境造成危害，但也發現通風管附近出現不知名白色煙霧，將持續檢測此現象與輻射物質之間的關聯。

▲挪威海洋研究院和輻射暨核安全局合作研究。（圖／翻攝自INSTITUTE OF MARINE RESEARCH官方網站，下同。）

海洋探測領導研究員海爾達爾（Hilde Elise Heldal）在記者會上提到，「我們檢測到的數值顯然比正常含量還要高，但還不至於太驚人。」她表示，來自潛艇其他地方的水體檢驗結果正常，且共青團員號沉沒在海面下大約1609公尺處，少有人類食用的魚類生存，海水很快就能夠自行稀釋輻射物質，現階段並不構成危險。

根據了解，科學家自從1990年代起持續監測這艘核子潛艇，曾經2度在相同地點發現輻射外洩，此次針對同一個通風管內取樣，所以這個結果並不令人意外。挪威輻射暨核安全局研究員格溫（Justin Gwynn）指出，銫元素含量暴增的通風管附近，不斷冒出不明白色煙霧，「我們將持續調查其中的關聯性。」

▲水下遙控無人載具（ROV）採樣中。

▲研究團隊遠端遙控。

研究團隊過去僅能就採樣水體進行檢測，這一次首度利用水下遙控無人載具（ROV）「Ægir 6000」深入海底，讓科學家遠端操控機器，親眼看見核子潛艇的殘骸。海爾達爾興奮地表示，「它讓我們能夠了解採樣的地形與環境，還可以利用攝影機拉近鏡頭，一一研究每個細節。」，擁有更先進的技術以後，將能夠掌握更多北大西洋的海水、海床與沉積物汙染資訊。

共青團員號（Komsomolets）是前蘇聯的核子動能潛艇，1989年因引擎室起火失事，造成42人死亡，27人獲得挪威漁船救援生還。據悉，船隻沉沒時載著核反應爐以及2枚核彈頭，自從事故以後，挪威與俄羅斯科學家每年監測附近海域的汙染情況。