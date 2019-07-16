捷克回絕中國引渡要求　對8台籍電信詐騙犯「輔助保護」

▲逮捕。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

捷克內政部長哈瑪切克（Jan Hamáček）今（16日）在推特發文證實，將對8名台灣電信詐欺犯提供輔助保護，不會把嫌疑人引渡到中國大陸，此舉等於反駁高等法院的裁定。根據了解，捷克政府憂心罪犯受到不人道對待，基於人權考量所以做此決策。

Mohu potvrdit, že Ministerstvo vnitra poskytlo dočasnou doplňkovou ochranu Tchajwancům, jejichž extradici žádá Čína. Jedná se o doplňkovou ochranu, nikoliv azyl. Vzhledem k tomu, že jde o neveřejné správní řízení, nebudeme k případu poskytovat jakékoliv bližší informace. — Jan Hamáček (@jhamacek) 2019年7月15日

哈瑪切克表示，中國曾經要求引渡詐欺犯，不過捷克政府最後決定對台灣人提供輔助保護，但這只是臨時保護行為，絕對不是庇護。他也提到，這項決議是非公開的行政程序，不便再透露更多案件相關的資訊。

根據了解，台灣詐欺犯的辯護律師克魯帝納（Miroslav Krutina）表示，捷克政府擔心罪犯有可能遭受非人道對待，例如刑求或者死刑，因此決定提供輔助保護，否決了中國提出的引渡要求。

去年1月，捷克警方接獲國際刑警組織（INTERPOL）的通報，在布拉格郊區破獲一電信詐騙集團，其中有8名台灣人涉嫌假扮大陸公安與檢察官，撥打越洋電話詐欺現居澳洲的大陸公民，獲利金額高達6000萬克朗（約新台幣8000萬元）。

大陸要求引渡的消息一出，台灣駐捷克辦事處立刻提出抗議，外交部也積極尋求法律管道，呼籲歐盟國家重視人權，不過去年8月捷克地方法院仍採信中方保證「公平審判」以及「不判死刑」的保證，同意引渡涉案的8名台灣人，高等法院上月（6月）裁定維持原判。