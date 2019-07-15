服務郵界46年　台南郵局蘇慶輝局長功成身退

▲台南郵局局長蘇慶輝屆齡退休，局長一職由三重郵局局長黃良江（右一）接任，在台南郵局大禮堂舉行交接典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南郵局局長蘇慶輝，7月16日屆齡退休，局長一職由三重郵局局長黃良江接任，15日下午3時30分在台南郵局投遞大樓6樓大禮堂舉行交接典禮，中華郵政公司協理郭純陽主持監交，由陳淑容副理代表蘇局長將印信交給黃良江局長。

台南市議會郭伊彬秘書長、交通局專委吳盛崑、北區區長李皇興、學甲分局長洪頂力、五分局朱恩銳副分局長、中華電信臺南營運處葉讚桐副總經理、台糖休憩事業部黃進良執行長、信利達實業公司陳俊良董事長及中華郵政工會各地分會理事長等50多與會，台南市長黃偉哲特來祝賀致詞。



蘇慶輝局長自1973年進郵局服務期間長達46餘年，歷任高雄郵局郵務科科長、總公司稽核處屏東稽核段稽核、雲林郵局局長、高雄郵局副局長及嘉義郵局局長等職務。接任臺南郵局局長以來，積極督導各項業務，績效卓著。2016年榮獲「交通部服務品質獎」，2018年1月1日督導整合台南、新營二局為台南郵局等提升為一等甲局。2018年績效評核榮獲一等甲局組第2名，2019年績效評核截至5月止榮獲一等甲局組第2名。蘇局長致力於推動優質服務，深受員工愛載及各界好評。

黃良江局長1983年於南區郵政管理局服務，歷任麻豆郵局經理、台中英才郵局經理、台中郵局營業管理科科長、新營郵局局長、高雄郵局副局長及三重郵局局長等職務。2017年任職高雄郵局副局長期間，推動為民服務活動，獲頒「交通部服務獎」及行政院「第1屆政府服務獎」；三重郵局局長任內，2018年度各等郵局績效評核全國第1名，2018年度房地產資產營運租金收入業務績效第1名，各方面表現優異，熟稔各項業務並深具管理長才。黃良江局長接任後將秉持一貫服務熱誠，以新思維拓展新業務，並帶領台南郵局全體人員開創嶄新局面。