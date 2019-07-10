教授局長帶隊出擊　協助業者確實防制空污異味

▲台南市環保局長林淵淙，以自身專業知識，現場教導業者如何有效做好污染防制工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局長林淵淙，帶領台南市環保局稽查人員赴3家公司，進入廠區勘察內部製程及污染防制設備等狀況，以自身專業知識，現場教導業者如何有效做好污染防制工作，業者在吸取環保局長林淵淙難得的寶貴經驗後，承諾一定會做好防制工作，減少對周遭居民的影響。

環保局長林淵淙，就任環保局長前，任職於國立中山大學環境工程研究特聘教授兼新興污染物研究中心主任，專長為空氣毒物學、環境賀爾蒙及綠色能源等領域。有鑑於近期民眾檢舉案件中以異味佔最大宗，環保局長林淵淙為了確實找出問題關鍵，即召集相關科室專業稽查人員，攜帶各式科學儀器，實際進廠了解操作情形及污染防制設施操作狀況。

為整頓工廠造成的空氣污染及維護大台南地區的空氣品質，環保局整理出幾家屢次被民眾陳情的工廠名單，3家業者分別被陳情86次、47次及24次，所產生的異味嚴重影響附近民眾生活品質，2012年至今環保局依空氣污染防制法共開罰300萬元。

訪查時有2家業者均已裝設臭氧機，另家業污染防治設備正常操作中，環保局長林淵淙以專家學者的角度，提供寶貴的空污防制建議，現場讓業者獲益良多，至今在環保局多次的稽查及輔導下，異味污染已有明顯的改善，民眾陳情次數也下降，成效顯著。

環保局長林淵淙呼籲業者，空污防制設備為生產製造過程重要的一部分，應確實裝設有效的防制設備及相關監測設施，並需定期更換耗材，才能維持應有的處理效能，減少空氣污染物的排放。為維護空氣品質確保民眾健康，環保局仍會不定期主動稽查高污染、異常排放及屢遭陳情的業者，期許有效遏阻無良業者排放空污。民眾如發現工廠有疑似排放空污或產生異（臭）味情形時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理，共同守護清新的空氣。