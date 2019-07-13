　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南郵局暑期親子集郵研習營　「個人化郵票」研習證書受熱愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南郵局在台南郵局投遞中心6樓禮堂，辦理「2019年暑期親子集郵研習營」， 吸引96名親子一同來參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南郵局在台南郵局投遞中心6樓禮堂，辦理「2019年暑期親子集郵研習營」， 吸引96名親子一同來參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為倡導暑期正當休閒活動，提供國小學童寓教於樂的暑期親子活動，台南郵局7月13、14日二日在台南郵局投遞中心6樓禮堂，辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，集郵研習營歷年來皆頗受家長及學童青睞，本次報名參加學童、家長共計96名。

▲台南郵局在台南郵局投遞中心6樓禮堂，辦理「2019年暑期親子集郵研習營」， 吸引96名親子一同來參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月13日於台南郵局投遞中心6樓禮堂隆重開場，66名學員及20多位家長於上午8時50分報到完成後，由台南郵局副局長鄭至能致詞，歡迎每位學員參加本次集郵研習營，鄭副局長表示，集郵為郵政核心業務，為使集郵向下札根，積極培育新生代，特舉辦本研習營，提供社區社教活動，研習課程以生動活潑方式，帶領學童認識郵票的美麗，體驗集郵的樂趣，另有團康老師活潑有趣的帶動，學員們也都非常的興奮。

另為服務參與活動之親子及集郵人士，配合本項活動設立臨時郵局，以利收寄「手寫傳真情」課程所完成的郵件，及蓋銷集郵營紀念封等。兩天的研習營課程結束後，台南郵局頒發每個學員專屬「個人化郵票」研習證書，真實紀錄兩天來互動學習成果，為本次集郵研習做見證，讓每位學童皆滿載而歸，在充滿歡樂的氣氛中，度過一個充實而快樂的學習之旅。

ET快訊
快訊／國道3號大車禍！5車連環撞…3大1小急送醫　小孩滿身血
12名台灣分析師上海被調查！陸委會證實：3人已刑事拘留
深信「開腿招桃花」…漂亮女信徒集體躺地　等師父頂腿撫摸誦經
土豪哥曬8億帳戶　收租、股票放著就有錢！周薪5萬司機又徵到了

關鍵字：台南郵局,親子,集郵,研習營,個人化郵票

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

公車起步與機車擦撞　女騎士倒臥公車底下重傷

台南郵局暑期親子集郵研習營　「個人化郵票」研習證書受熱愛

反毒打詐掃黑幫　少年3對3籃球決賽飆舞競賽聯合開幕

2019台南國際芒果節進入尾聲　「南化芒採蜜」熱鬧登場

台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清

防治登革熱　善化區警察結合五力總動員

情侶迷路受困南投山區　警機智靠「電線桿」成功尋人

發照流程簡化！彰化員林大道新建物激增　建商看好投資

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

急診室驚魂！莽男就診疑不滿久候　失控拿推車「砸護理師」眾人嚇壞！

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

公車起步與機車擦撞　女騎士倒臥公車底下重傷

台南郵局暑期親子集郵研習營　「個人化郵票」研習證書受熱愛

反毒打詐掃黑幫　少年3對3籃球決賽飆舞競賽聯合開幕

2019台南國際芒果節進入尾聲　「南化芒採蜜」熱鬧登場

台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清

防治登革熱　善化區警察結合五力總動員

情侶迷路受困南投山區　警機智靠「電線桿」成功尋人

發照流程簡化！彰化員林大道新建物激增　建商看好投資

贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消極掰》強尼戴普教你玩到嗨

瓊斯盃／陳建州任中華藍領隊　盼當「發電機」助球員發光

騎車外出散心！金防部中士晚間回營　離奇「撞樹自摔」亡

離奇！百姓公廟收置47個無主骨灰罈　1個晚上竟爆裂10多個

機車擦撞水泥攪拌車　騎士右腳遭輾骨折

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

快訊／國道3號5車連環追撞！2小1大急送醫　6歲男童滿身血重傷命危

爸媽幫出200萬買房！他想出租舊家「貼補房貸」　網戳破關鍵怒轟

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學..

5萬元交保！包圍虐童案保母家直..

一家4貼外送Uber Eats..

鹿谷人受夠了！南投擬收「觀光稅..

遊艇故障　海巡頂30度高溫修復

香蕉煎餅大戰韓粉！廣德家被告違..

韓市府花400萬清淤　神農路再..

不知山區沒有加油站　汽油用盡「..

花蓮七星潭　列全台10大危險海..

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

台南左鎮出現第9例本土登革熱

老翁照胃鏡發現癌　內視鏡剝離切..

情侶迷路受困山區警靠電線桿尋人

這是誰的媽媽…全鎮里長指認終找..

更多熱門

相關新聞

上一胎剖腹這一胎自然產？須符合4條件

與第一次懷孕時相比，懷第二胎的準媽咪多半放鬆許多，在診間比較會跟我話家常，當然常見問題的排行榜也和新手媽媽群組不太一樣，「上一胎剖腹產，這一胎可以自然產嗎？」這個問題經常名列前茅，關心的人不少。

媽媽不要走！3策略面對孩子的「分離焦慮」

旅遊選日本！親子友善設施超貼心

謝謝每個願意把病孩留在家的你！

台南郵局暑期親子集郵研習營活動

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

選秀後國外測試　兄弟：違反道德

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面