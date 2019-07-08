戴口罩＆背包包年輕人提款　可能是詐欺集團車手快報警

▲屏東縣警局長葉明潭（右五）率同一級主管到里港國小舉行治安座談會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局長葉明潭為了解地方治安、交通狀況，率同里港警分局員警舉辦治安座談會，與會鄉親反映砂石車早晨行駛過快及平時砂石掉落，影響當地民眾居家安全、生活品質，警方將加強取締勤務，並連絡砂石場提醒砂石車司機減速慢行，做好載運砂石相關作業，確保鄉親交通安全及生活品質。

▲▼里港國小治安座談會、分局長謝龍祥與義工合影。

這場在里港國小活動中心舉辦的治安談會，局長葉明潭率同刑警大隊相關主管，會同轄區的里港分分局長謝龍祥一起參加，傾聽鄉親對治安、交通的建言及需求。

葉明潭首見以里港大橋日前清晨發生重大車禍為倒，籲請鄉親開車務必放慢速度、勿疲勞駕駛，老年人清晨運動時，可加穿反光外套或明亮外衣、戴反光手環，清晨、夜間騎自行車加裝閃光裝置，以利行車駕駛人注意，保護本身安全。

他詢問在場鄉親，誰接過詐騙電話？不少人舉手。他說，自己接任局長時，屏東縣1年發生詐欺案有700多件，經1年多努力宣導，目前已降至500餘件，現在的詐欺集團領錢車手都是年輕人，他們到提款機領錢時，都會戴口罩、背包包，鄉親發現可疑對象，立即報警處理。

他說，去年屏東縣警局破獲20餘處毒品製造工廠，提醒在場鄉親重視毒品問題，因為一個家庭如有一個吸毒者，家庭就毀了，幾乎每個吸毒者都會犯下竊盜、搶奪等案件，對整個社區影響很大，若聞到類似燒塑膠的味道，或是有聚集吸毒的處所，一定要向警方通報，防制毒品侵入社區，成為社區治安的毒瘤。

會中，里港警分局5組組長林中安，為加深民眾正確用路習慣特別將近期轄區所發生的交通事故製作成影片撥放，將事故肇因做分析，來強化民眾行車安全觀念，會中並以有獎徵答方式，提升民眾的印象。

偵查隊隊長陳忠義以撥放影片的方式，分析詐欺集團的手法，指導民眾如何防止詐騙，並在暑假期間，希望家長關心家中小孩去處，避免在網咖結交損友，染上吸毒或遭利用從事不法犯罪行為。