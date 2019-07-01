屏縣青春專案聯合稽查　開9件菸害防制法罰單

▲屏東縣警局長葉明潭30日帶隊在屏東市屏東市區執行「青春專案」，實施擴大聯合稽查勤務。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣警局長葉明潭6月30日晚間帶隊在屏東市屏東市區執行「青春專案」，針對轄內電子遊藝場、KTV、網咖等青少年容易聚集的場所，實施擴大聯合稽查勤務，共臨檢6處場所，勸導處理少年偏差行為3人、告發違反菸害防制法9件，均由縣府依規定裁罰，有效淨化青少年成長環境。



▲▼臨檢遊藝場所。

屏東縣已級學校已放暑假，警方擔心學生因沒有課業壓力，及學校約束管理，留連不良場所，致衍生嗑藥、打架及性交易等種種問題，因此結合消防局、社會處、教育處、城鄉發展處、衛生局及屏東校外會等所組成的聯合稽查小組，由警察局局長葉明潭帶隊，30日深夜屏東市區執行「青春專案」擴大聯合稽查勤務，目的是要了解業者是否有違法情況，淨化轄區治安環境，確保青少年安全。

昨晚臨檢6處場所，勸導處理少年偏差行為3人、告發違反菸害防制法9件、縣府均依規定裁罰，並籲業者自律，勿有毒品、色情、賭博或其他違法行為。

縣警局另於7月27-28日舉辦三對三籃球比賽，希望透過活動培養青少年興趣，營造健康環境，使青少年有個平安、快樂的暑假。