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台南郵局辦暑期親子集郵研習營活動　近百名親子同樂

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▲台南郵局辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，吸引學童、家長共計96名同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南郵局辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，吸引學童、家長共計96名同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為倡導暑期正當休閒活動，提供國小學童寓教於樂的暑期親子活動，台南郵局7月6、7日2日在新營郵局4樓禮堂；7月13、14日2日在台南郵局投遞中心6樓禮堂，分二梯次辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，集郵研習營歷年來皆頗受家長及學童青睞，吸引學童、家長共計96名同樂。

7月6日首先於新營郵局4樓禮堂隆重開場，30名學員及10多位家長於上午8時50分報到完成後，由台南郵局陳副局長淑容致詞，歡迎每位學員參加本次集郵研習營，總公司集郵處王科長瑞贏也特別南下參與這個活動。

▲台南郵局辦理「2019年暑期親子集郵研習營」，吸引學童、家長共計96名同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南郵局蘇局長慶輝表示，集郵為郵政核心業務，為使集郵向下札根，積極培育新生代，特舉辦本研習營，提供社區社教活動，研習課程以生動活潑方式，帶領學童認識郵票的美麗，體驗集郵的樂趣，另有團康老師活潑有趣的帶動，學員們也都非常的興奮。另為服務參與活動之親子及集郵人士，配合本項活動設立臨時郵局，以利收寄「手寫傳真情」課程所完成的郵件，及蓋銷集郵營紀念封等。

兩天的研習營課程結束後，台南郵局頒發每個學員專屬「個人化郵票」研習證書，真實紀錄兩天來互動學習成果，為本次集郵研習做見證，讓每位學童皆滿載而歸，在充滿歡樂的氣氛中，度過一個充實而快樂的學習之旅。

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關鍵字：台南郵局,暑期,集郵,研習營

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