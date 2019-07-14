「轉型正義形同威權復辟」　馬英九：慰安婦比不上改路名？

▲馬英九出席「台灣與民主的距離研討會」。（圖／翻攝自馬英九臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義14日上午出席「台灣與民主的距離研討會」。馬英九致詞時表示，根據《促轉條例》，民國34年8月15日至民國81年11月4日為「威權時期」，涵蓋日據時代，「難道阿嬷們所期盼的正義，對民進黨來說，還比不上改路名、改校名、改國幣、拆銅像這些事來得重要嗎？」轉型正義是為了促進社會和解，但民進黨以違法違憲的手段，清算在野黨，轉型正義沒促進和解，反而形同威權復辟。

馬英九表示，蔡政府利用民進黨在立法院的多數，3年來先後通過《不當黨產處理條例》及《促進轉型正義條例》，設立「不當黨產處理委員會」與「促進轉型正義委員會」，這兩個所謂的「獨立機關」，不僅不獨立，也大有違憲之嫌。

馬英九指出，黨產會在未經法院許可下，調查搜索特定在野黨的房舍，甚至取代法院角色，依據有罪推定、溯及既往、個案立法等違反「法治國」原則及「正當法律程序」的概念，逕自召開公聽會作出裁決，以凍結、沒收、或拍賣黨產會自行認定為「不當取得」的黨產，黨產會實際在行使檢察官加上法官的職權，嚴重逾越憲法最基本的權力分立體制。

馬英九提到，不論是「黨產條例」或「促轉條例」，都是針對國民黨，3年來國民黨的資產幾乎全部被凍結或扣押，連婦聯會、救國團等被黨產會認定為「國民黨附隨組織」的團體也遭波及；此外，未經「黨產會」允許，國民黨無法動用預算經費，被迫解僱大量黨工。

馬英九提及，任何民主法治國家的政府，要取得人民財產，必須依法或經過法院審判，然而台灣的黨產會，竟以片面抄查國民黨及所謂「附隨組織」的財產，完全是違法違憲行為，反對黨的財務被控制在執政黨手中，「舉世罕見，中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家」。

▲張天欽。（圖／資料照）

對於去年大選前爆發「張天欽事件」，馬英九認為，時任促轉會副主委張天欽在內部會議中自我認定「促轉會」的角色與功能，就是明朝的「東廠」，要蒐集當時競選新北市長侯友宜的黑資料，作為「除垢」打擊的基礎，消息曝光後，黃煌雄引咎請辭促轉會主委，並坦承上任兩個月沒看過公文，「外界至此方知，蔡政府近年成立的所謂獨立機關，濫權、黑暗到什麼地步！」

此外，馬英九也提到，根據《促轉條例》，民國34年8月15日至民國81年11月4日為「威權時期」，涵蓋日據時代，那對於在日據時代遭迫害的台籍慰安婦，民進黨政府並沒有依據《促轉條例》向日本政府請求道歉與賠償？「難道阿嬷們所期盼的正義，對民進黨來說，還比不上改路名、改校名、改國幣、拆銅像這些事來得重要嗎？」

馬英九還說，促轉會去年底公布的兩波撤銷有罪判決名單中，有四百多人是1950年代中共潛伏在台的諜報員，姓名還鐫刻在北京西山的無名英雄廣場烈士牆上，供人景仰追思，「如此轉型正義，又讓那些被中共殺害的國軍弟兄家屬情何以堪？」

馬英九批評，總統蔡英文說轉型正義是為了促進社會和解，但實際上，民進黨以違法違憲、粗暴惡質的手段，清算鬥爭在野黨，汙名化並壓制反對勢力，以致朝野關係越來越惡化，許多訴訟在進行，社會對立越來越嚴重，「蔡政府推動的轉型正義，不但沒有促進和解，反而形同威權復辟」。