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館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

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▲▼館長又被挑釁，要大陸選手一次都來。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長又被挑釁，要大陸選手一次都來。（圖／翻攝自館長臉書）

網搜小組／綜合報導

繼大陸拳王練喻軒向「館長」陳之漢下戰帖後，MMA重量級冠軍吳紫龍近日又PO想挑戰，館長13日晚間在臉書直播生氣表示，太多人想挑戰，又不敢來，很沒禮貌，已演變為政治口水戰，「你們乾脆一次來，一下機直接桃園機場旁邊打，不要囉嗦」。

館長在臉書直播時提到，很多人都是為了想紅、蹭熱度，現在又多冒出一個大陸MMA選手吳紫龍。館長痛批，這些選手沒有「武德」，也沒有禮貌，「台灣人是我的同胞，我一定要跟他們站在同一線，各自的立場都是沒有錯的，但現在已經變成政治口水戰了啦」。

館長提到，近期已經太多人想要挑戰，但這些人也不提有多少獎金，也沒有禮貌，都是噴口水噴一噴而已，讓他非常火大，他自己從不挑釁搏擊圈、格鬥圈的人，「來，你們乾脆一次，整個不囉嗦，乾脆這樣子，你們集合起來看多少人，有多少人要來打台獨份子，看什麼時候要來，不來就是孬種」。

館長直接開出對戰的地點，「我現在約戰！桃園機場下來旁邊停車場開打，看50個還100個，你們多少人我就約多少人，街頭就混戰，警察也來不及來，赤手空拳沒有任何規則，不要一個一個，太累太慢了啦，敢不敢，也沒有什麼救護人員，沒有轉播，你來看看台灣人有多凶狠啦，來台灣看看」、「這就是你們的水準喔？看誰不爽就可以揍？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 館長挑戰者再加一！陸拳手吳紫龍嗆：台獨份子。（圖／翻攝自微博）

▲吳紫龍發文向館長下戰帖。（圖／翻攝自微博）

自稱「業餘水準」的拳手吳紫龍近日在微博po文，怒轟館長是台獨分子，要館長站上擂台打一場，「我尊重台灣人民但我很討厭你的言行！我是『業餘水準』拳城出擊MMA重量級冠軍吳紫龍，我非常懷疑你的MMA水準，練喻軒比你輕五十公斤而且從沒接觸MMA，咱倆體重差不多，你跟我打吧！」

據了解，32歲的吳紫龍是北京公安教練，身高185公分高，體重約110公斤，在擂台上不斷拿下勝利，曾獲業餘格鬥聯盟「拳城出擊」北京站MMA 81kg+級別的冠軍。而「拳城出擊」正是由格鬥狂人徐曉冬所創辦，吳紫龍也曾透露，自己每週徐曉冬教練訓練一到兩次。

►►►影／又有陸拳王挑戰館長！MMA冠軍吳紫龍下戰書：很討厭你的言行

ET快訊
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關鍵字：館長,練喻軒,吳紫龍

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