快訊／蔡英文抵達海地　關心貸款45億助建設電網執行狀況

▲總統蔡英文抵達友邦海地。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／海地太子港報導

蔡英文總統「自由民主永續之旅」於台北時間14日上午，抵達友邦海地，在機場完成軍禮後，便出席「海地台灣商品展開幕典禮」，並且關心台灣協助海地45億元台幣，推動的「強化海地電網系統計畫」執行狀況。她強調，該項計畫創造三贏，除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商也參加計畫拓展海外商機，還有台海也因此建立更緊密的夥伴關係。

蔡英文在致詞時表示，台灣和海地有長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人，為了持續加強兩國的經貿夥伴關係，去年11月在海地首次舉辦了「台灣商品展」，獲得海地各界廣泛的迴響。

蔡英文指出，近兩年台灣國內已經有宏遠及信源兩家大型企業，在海地投資成衣加工廠，為在地創造了許多就業機會；而在去年初，海地也成立兩國建交以來的第一個商會組織「海地台灣商會」。

另外，針對海地首都太子港電網建設計畫，要協助改善當地供電，外交部先前已經證實，貸款約1.5億美元（約45億元新台幣）。針對電網的計畫，也是蔡英文本次造訪關心的重要議題。

蔡英文表示，台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，是雙邊指標性合作項目。藉由今天這個場合，她也和摩依士(Jovenel Moïse)總統一起了解計畫的執行情形。

▼總統蔡英文抵達友邦海地，出席海地台灣商品展開幕典禮。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文指出，能源建設是基礎建設的關鍵，摩依士總統從上任以來，把提升全國供電列為優先施政計畫。她很佩服摩依士總統的遠見，也很高興臺灣可以參與海地國家發展的過程。

在該項合作計畫上，蔡英文認為，創造了三贏，將先透過台灣民間銀行提供商業型貸款，再由台灣海外工程公司統合台灣電力專家及海地施工團隊，一起來執行。她強調，除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商能夠參加計畫拓展海外商機，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

蔡英文表示，當中包括：興建高壓和區域微型電網，以及新建和整建變電所，等到海地國會審議通過後就可以動工。她相信，在完工之後，將為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海兩國的合作，邁向另一個新里程碑。

▼海地總統摩依士(Jovenel Moïse)於海地台灣商品展發表談話。（圖／記者陶本和攝）

