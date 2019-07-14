修正公投法打壓民主　馬英九：蔡英文沒資格批評港府





▲馬英九、蔡英文。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院日前三讀通過修正「公投法」，被國民黨質疑是鐵籠公投。前總統馬英九14日上午出席「台灣與民主的距離研討會」，他在致詞時提到，總統蔡英文一向民主不離口，口口聲聲以台灣民主為傲，實際上卻打壓台灣民主，根本沒有任何資格批評香港政府，「比港府更惡劣！」

馬英九表示，大家都知道公民投票就是《憲法》第17條規定的創制複決，目的是保障人民行使直接民權，以彌補代議制度的不足。2018年11月24日地方選舉投票前，中選會把全副精力放在刁難特定公投案，輕忽投票流程的安排，導致開票4個小時後還有人在排隊投票的亂象。

▲馬英九在七七凱道大會師中致詞。（本報資料照／ETtoday）

馬英九提到，2018年的「以核養綠」公投以589萬贊成票通過，但蔡政府對多數民意視若無睹，還帶頭參加4月27日的反核遊行，國家元首如此踐踏公投結果，人民怎會相信政府有實施公投的誠意？不僅如此，行政院更進一步透過中選會「修惡」公投法，讓公投日期與大選脫鉤，每兩年才能在8月底舉辦一次，大幅增加公投通過的障礙，等於沒收憲法賦予人民的直接民權。

馬英九指出，蔡英文經常說她在捍衛台灣的主權，但可能忘了《憲法》第二條規定「中華民國之主權，屬於國民全體。」當蔡英文剝奪人民的公投權利時，還好意思說在捍衛中華民國主權嗎？他批評蔡英文一向民主不離口，尤其會見外賓或出國訪問時，更口口聲聲以台灣民主為傲，實際上卻打壓台灣民主。「這種說一套、做一套的態度，就是虛偽、欺騙，難怪連前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮，以及不少民進黨知名人士，都跳出來痛批蔡英文違反民主。」

「蔡政府修法把公投關入鐵籠的作法，與香港政府修法將逃犯送大陸的作法，同樣是剝奪人民的自由與權利。」馬英九強調，港府剝奪香港人民免於恐懼的自由，蔡政府剝奪台灣人民的直接民權，香港《逃犯條例》已因港人抗議在7月9日壽終正寢，台灣的《公民投票法》卻在6月17日民進黨全力護盤下一天之內通過，「蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，她比港府更惡劣！不知自我檢討，還藉機操控反中民粹騙選票，令人不齒。」

▲馬英九出席「台灣與民主的距離研討會」。（圖／翻攝自馬英九臉書直播影片）

馬英九說，民進黨已故立委蔡同榮一生推動公投，人稱「蔡公投」，而蔡英文一日封殺公投，成了「蔡殺頭（投）」；蔡政府摧毀公投、「奪權於民」，引起許多人民團體強烈不滿；他並點名前民進黨主席林義雄，「林義雄先生人呢？不是對公投有強烈使命感嗎？公投法被惡搞成這樣，一向為公投絕食的林聖人不應該出來說句公道話嗎？」

砲火猛烈的馬英九進一步提到，在蔡英文執政下，黨產會、促轉會、中選會、教育部已「東廠化」，淪為政治打手；通傳會（NCC）無法中立維持媒體傳播的市場紀律，陸委會出言恫嚇政黨可能面臨解散。不只行政部門，民進黨還把黑手也伸進司法、監察、考試部門，原本應監督行政部門的立法院，變成行政院的「立法局」，凡事都配合行政院的政策，完全罔顧「多數尊重少數」的民主規範。

馬英九稱，蔡英文近來又以「國家安全」為名，強行通過修正「國安五法」，加重刑責超過戒嚴時期，以政治操作箝制言論自由與人權。即使與論撻伐，蔡英文仍不為所動，還加碼宣示下會期要繼續努力，完成所謂「中共代理人」的修法。難道「思想犯」又要在台灣借屍還魂？這種麥卡錫主義復辟的「綠色恐怖」令人毛骨悚然！蔡政府屢以國家安全為由，逾越法治、人權、言論自由和政黨政治的界限，為了鞏固政權，不惜傷害台灣民主，台灣人還要沈默下去嗎？

「蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，一步步摧毀民主政治賴以存在的法治國原則。」馬英九呼籲，不能坐視台灣民主的退步，不能放任新專制的崛起，他要喚醒愛護台灣民主的人民，站出來用選票保衛民主，撥亂反正，讓台灣的民主能重返正道。

▼馬英九在七七凱道大會師遊行中致詞。