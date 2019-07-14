　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文跟學生中央公園健走大喊「台灣第一名」　下秒女嬰爆哭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 

記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文在美東時間13日將結束過境紐約的最後一天行程，她一早與海外的台灣青年在紐約中央公園健走，得到年輕學生們的支持，在活動最後留影時，大家高喊「台灣第一名」，但嚇到一旁的女嬰，讓她放聲大哭，逗得大夥兒一陣笑。

蔡英文在紐約行程的最後一個早上，她一身輕裝，跟年輕留學生們一起健走，中途也遇到來自台大的學生熱情爭取合照的機會；在接受媒體訪問時，被問到有沒有爭取學生回台投票，她笑著說，「我們還沒討論到這題耶」，這時候一旁的學生馬上說，「一定回去！機票都訂好了」。

▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

不過，蔡英文也開玩笑地說，「回去投票但也不一定投給我啊！」逗得大家一陣笑，學生們急急忙忙說，「一定支持、一定支持」。

在健走活動進入尾聲，大家在準備合影留念，在外交部長吳釗燮的帶領下，要大家高喊「Taiwan Number One」（台灣第一名），但沒想到才喊完，就嚇到一旁的小嬰兒，害她放聲大哭，逗得大家一陣笑。

由於中央公園裡，有很多人帶著寵物在玩耍、散步，蔡英文則在臉書上表示，她看到公園很多人帶了自己的狗出來散步，讓她想到自己領養的三隻導盲犬，「帶Bella、Bunny和Maru來的話一定很棒！」

▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

ET快訊
世大運／「夜市球王」曾俊欣逆轉奪金　台灣網球男單第3人

關鍵字：蔡英文訪三聖,蔡英文,民進黨,總統,2020總統,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文抵達海地　關心貸款45億助建設電網執行狀況

影／蔡英文跟學生中央公園健走大喊「台灣第一名」　下秒女嬰爆哭

郭台銘回應了　鬆口「郭柯配」：只要對中華民國有利！

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代：連善後都不會就東拉西扯

觀察／蔡英文「準訪問」美方開大門　敲鑼打鼓任內最高調的一次

蘇貞昌PO賣水果政績　郭台銘戳破：8成都靠大陸訂單

嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談「罷韓」：良藥苦口盼他聽得下去

證實曾和林飛帆「聊很多」　蔡英文：民進黨越包容越好

與時力比較有淵源！林飛帆「出任民進黨副秘書長」低調回應了

黃捷大秀台語歌狂破音笑翻全場　用過的OO現場拍賣賺5萬元！

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

快訊／蔡英文抵達海地　關心貸款45億助建設電網執行狀況

影／蔡英文跟學生中央公園健走大喊「台灣第一名」　下秒女嬰爆哭

郭台銘回應了　鬆口「郭柯配」：只要對中華民國有利！

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代：連善後都不會就東拉西扯

觀察／蔡英文「準訪問」美方開大門　敲鑼打鼓任內最高調的一次

蘇貞昌PO賣水果政績　郭台銘戳破：8成都靠大陸訂單

嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談「罷韓」：良藥苦口盼他聽得下去

證實曾和林飛帆「聊很多」　蔡英文：民進黨越包容越好

與時力比較有淵源！林飛帆「出任民進黨副秘書長」低調回應了

黃捷大秀台語歌狂破音笑翻全場　用過的OO現場拍賣賺5萬元！

BLACKPINK Lisa根本是「行走髮型書」！高馬尾、雙丸子頭　網讚：太正了

擦「妊辰霜」有用？藥師教你「5招預防」妊娠紋：吃很重要

【法塔羅】7/15-21　天蠍日漸得心應手、積極牡羊獲讚賞

妻領光700萬「離家消失」！癡情夫苦等20年...終於看破離婚

快訊／蔡英文抵達海地　關心貸款45億助建設電網執行狀況

「老婆離開後他變了」馬航MH370失蹤5年　最新調查：機長害死乘客

影／蔡英文跟學生中央公園健走大喊「台灣第一名」　下秒女嬰爆哭

館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打

新莊獨居男子失聯多時　警消破門卻見屋主橫屍家中

下半年追這部！朴敘俊出演漫改劇《梨泰院CLASS》，女主角是她

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

政治熱門新聞

郭台銘回應郭柯配：只要對中華民..

嘆韓國瑜勸不回來...陳其邁談..

開箱空軍一號　阿滴「全英訪問」..

出任民進黨副秘書長　林飛帆低調..

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任..

迎接初選勝利？韓出席715民調..

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

觀察／蔡英文準訪問　美方開大門..

蘇貞昌PO外銷政績　遭郭台銘戳..

林飛帆將接民進黨副秘書長　預計..

郭台銘訪鹿港　卓伯源幫忙催票

證實曾和林飛帆「聊很多」　蔡英..

分析師上海遭逮　楊世光：黃國昌..

黃捷唱歌狂破音　用過的OO拍賣..

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌PO外銷政績　遭郭台銘戳破

國民黨總統初選參選人郭台銘13日晚間在臉書發文，指出今年1~6月的水果類出口產值高達43.6億，但其中有超過8成都是出口到大陸，直言這又是一齣民進黨政府避重就輕、假拚經濟的吹牛好戲。

證實曾和林飛帆「聊很多」　蔡英文：民進黨越包容越好

開箱空軍一號　阿滴「全英訪問」考不倒蔡英文

林飛帆將接民進黨副秘書長　預計15日上任

蔡英文過境紐約遭嗆　陳菊嘆：盼全世界每個人都能自由表達意見

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

地鐵大媽上車逼讓位遭拒　脫底褲露黑森林抗議

「有人生病！」高雄飢餓30臨時喊卡

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

更多

最夯影音

更多

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面