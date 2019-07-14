影／蔡英文跟學生中央公園健走大喊「台灣第一名」　下秒女嬰爆哭

記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文在美東時間13日將結束過境紐約的最後一天行程，她一早與海外的台灣青年在紐約中央公園健走，得到年輕學生們的支持，在活動最後留影時，大家高喊「台灣第一名」，但嚇到一旁的女嬰，讓她放聲大哭，逗得大夥兒一陣笑。

蔡英文在紐約行程的最後一個早上，她一身輕裝，跟年輕留學生們一起健走，中途也遇到來自台大的學生熱情爭取合照的機會；在接受媒體訪問時，被問到有沒有爭取學生回台投票，她笑著說，「我們還沒討論到這題耶」，這時候一旁的學生馬上說，「一定回去！機票都訂好了」。

▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）



不過，蔡英文也開玩笑地說，「回去投票但也不一定投給我啊！」逗得大家一陣笑，學生們急急忙忙說，「一定支持、一定支持」。

在健走活動進入尾聲，大家在準備合影留念，在外交部長吳釗燮的帶領下，要大家高喊「Taiwan Number One」（台灣第一名），但沒想到才喊完，就嚇到一旁的小嬰兒，害她放聲大哭，逗得大家一陣笑。

由於中央公園裡，有很多人帶著寵物在玩耍、散步，蔡英文則在臉書上表示，她看到公園很多人帶了自己的狗出來散步，讓她想到自己領養的三隻導盲犬，「帶Bella、Bunny和Maru來的話一定很棒！」

▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

