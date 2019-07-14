南韓動保團體抗議陋習　狗農「當街大啖狗肉」反嗆：別斷我生計

▲ 南韓動保團體帶著多具假的狗屍上街抗議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓動保人士12日走上街頭，在首爾汝矣島國會議事堂前抱著多具假的狗屍體，呼籲當局中止狗肉交易。但在幾十名警察組成的人牆後方，狗肉業者也上街反擊，大啖自己養的狗製成的狗肉料裡，控訴動保人士斷了他們的生計。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，南韓幾十年來都因其國人對待動物的方式及食用狗肉的習慣飽受批評，動保人士也致力於中止狗肉交易。議員已經提出一項法案，有望禁止為食用狗肉而屠殺犬隻的行為，但12日抗議當天便有南韓育犬協會（Korea Dog Farmers' Association）成員在現場大吞狗肉。

民主黨議員表蒼園2018年6月提出法案，希望將宰殺貓狗為食定為非法行為，雖得到以愛狗聞名的總統文在寅支持，國會中卻僅有少數人贊同。他受訪時說明，「許多國會議員都出身於有養狗場的農村地區，因此備受壓力，不能談論或支持這項法案。」

為動物權利奔走多年的美國女演員金‧貝辛格（Kim Basinger）12日加入南韓動保人士的行列，希望為這場示威活動吸引更多關注，也正努力遊說國會議員支持表蒼園提出的法案。她在鏡頭前捧著一具假的狗屍說道，「政府不該視而不見，而是應該拿出像樣的解決方法。」