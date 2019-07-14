「遇到問題查Google就好」　日本10歲童輟學當YouTuber宣傳「不上學理念」！

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日本10歲男童中村逞珂聲稱他從小學三年級就輟學，決定在家當YouTuber，因為他認為「上學是權利，並非義務」，所以應該讓孩子自己決定是否到學校上課。如今他創立YouTube頻道「少年革命家ゆたぼん」，曾多次拍影片鼓勵其他小孩「不想上學也沒關係」，應該像他一樣追求自己夢想，但這番言論也引發許多爭議，不少家長都認為他至少要讀完義務教育，而不是把不想上學這件事合理化。

據日本Huffpost報導，中村曾透露，他讀小學的時候受到班上同學霸凌，課業壓力又把他逼得喘不過氣，看著身邊同學每天都像機器人日復一日的生活著，種種因素都讓他覺得上學非常痛苦，所以下定決心要追求自己想要的生活。

中村每周會固定上電台節目分享理念，也會定期更新YouTuber頻道，甚至偶爾會在父母的幫助下舉辦講座。日前他在節目上表示，「如果要算數時就用計算機，遇到不會寫的字就查Google，其實我們根本不需要到學校學習。」

報導指出，由於日本規定滿6歲至15歲的學童必須接受義務教育，因此中村偶爾還是會去學校。他自稱，當天會不會去上學取決於他的心情，「通常是去吃午餐」，然後上完下午第一節課就回家，而且只上自己有興趣的游泳課和美勞課。

中村這種不上學的理念引發不少爭議，有些家長認為他觀念扭曲，不能因為不想上學就不去；還有網友起底中村的爸爸過去也輟學，還當過暴走族，這一切很有可能是他一手策畫，利用兒子來炒熱話題賺大錢。對此，中村爸爸則回覆，「我很支持兒子不上學，如果大家不認同這種理念也沒關係。」