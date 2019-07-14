台灣記者第一手記錄南韓1987民運烈士李韓烈葬禮　珍貴畫面時隔32年曝光

▲ 民眾爬到火車或鐵道上為李韓烈致哀。（圖／翻攝自臉書／이한열）

記者陳宛貞／編譯

南韓電影《1987：黎明到來的那一天》以六月民主化運動為背景，改編首爾大學學生朴鍾哲遭水刑致死，促成國家改革的真實事件。當年延世大學學生李韓烈投入朴鍾哲案抗議行動，遭警方發射的催淚彈擊中後腦，昏迷一個月後死亡，點燃民眾憤怒。當時駐韓的台灣媒體人朱立熙拍下上百萬人為李韓烈舉辦葬禮的震撼畫面，時隔32年首度公開。

台灣政治大學韓文系及新聞系兼任講師朱立熙1985年至1988年擔任《聯合報》駐漢城（今首爾）特派員，親手拍下李韓烈死亡的7月5日起一系列群眾抗議示威行動及9日的葬禮現場，將約300張照片燒進CD裡，5日寄給南韓李韓烈紀念會。紀念會9日在臉書上分享其中9張，其餘則預計舉辦展覽公開。

《韓聯社》14日報導，這並不是李韓烈紀念會第一次收到外國記者拍下的民主化運動照片，但紀念會相關人士指出，朱立熙罕見的記錄下李韓烈葬禮前後的民眾示威活動及運棺隊伍，深具意義。

李韓烈紀念會上傳的照片中，第一張即是李韓烈出殯的1987年7月9日當天，大批首爾市民不顧危險爬到延世大學前的鐵道及火車上，只為一同目送李韓烈棺木。送葬隊伍經過延世大學正門、長長人龍走過鐵道下方、大批民眾走上阿峴高架道路的畫面都被朱立熙完整的記錄下來。

朱立熙的鏡頭也拍下葬禮前一天民眾的示威現場，近距離捕捉1987年任延世大學學生會會長的共同民主黨議員禹相虎捧著李韓烈遺照，忍不住痛哭的模樣。此外，還有幾張照片記錄下數量驚人的警察戴著安全帽、舉著盾牌觀望遊行隊伍的畫面。

李韓烈紀念館館長李京蘭（音譯）表示，「透過這些照片，我們得以再度感受到，李烈士葬禮當時市民有多麼惋惜。在他人（外媒）的角度看來，南韓的民主化也是相當重要的。」