噁男小巷尾隨長髮妹！故意走反方向…趁她洗澡「浴室破窗」勒頸性侵

▲ 男子在路上尾隨年輕女子，闖入套房意圖性侵。

國際中心／綜合報導

南韓首爾新林洞5月底才發生一起驚悚的尾隨案，一名男子跟蹤獨居女子到家更試圖闖入，失敗後還不斷在門外徘徊，引起社會不安，沒想到11日新林洞又發生類似案件。一名男嫌在路上鎖定獨居的年輕女子，破窗闖入套房試圖性侵。

綜合韓媒報導，男子11日凌晨1時20分左右自新林洞一名20幾歲獨居女子的浴室破窗闖入，勒住正在洗澡的女子後將她全身壓制住並試圖性侵。由於女子激烈反抗，男嫌才逃走。

女子案發後馬上報案，警方依闖入民宅罪嫌申請對男嫌的拘捕令狀通過，調閱監視器以推測男子行蹤。首爾冠岳區警察署13日宣布，下午4時左右在京畿道果川賽馬場逮捕男嫌，已經展開調查。

《JTBC新聞室》13日公開案發前的監視器影片，其中可見穿著短袖上衣及長褲的長髮女子走過小巷後，一名男子快速跟上，看一眼女子走向的方向後便故意走向相反方向，接著在附近巷子裡徘徊數十分鐘後才找上女子居住的套房，從窗戶闖入。

類似案件頻傳引發民眾憤怒，網友紛紛留言表示，「別再說女性只會被害妄想了」、「女人是人，不是為了性愛而誕生的生物」、「這就是女性不得不提心吊膽的原因」、「大概又會因為是性侵未遂判緩刑吧」。