5號颱風「丹娜絲」不排除本周生成　周三起變天！南部東部有雨到周末

▲吳聖宇說，熱帶擾動98W環流靠近菲律賓後受到地形的影響，路徑有再出現調整的可能性，所以目前路徑大概只能先當作大趨勢的參考。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周三（17日）開始，菲律賓東方海面的低壓帶接近，花蓮、台東和恆春半島有短暫雨勢，周四（18日）至周六（20日）受低壓帶影響，南部及東部都可能有降雨情況，且低壓也不排除有成颱機率，還要再觀察。氣象專家吳德榮提醒，下周三東半部天氣先轉變。天氣風險公司分析師吳聖宇則說，熱帶系統真正要發展為熱帶性低氣壓甚至是颱風，可能都要等到周一之後。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今大致上為穩定炎熱天氣，氣象局有對台東縣發布「紅色燈號高溫資訊」，有連續出現38度極端高溫的機率；新北市、台北市、花蓮縣為「橙色燈號」，桃園市、基隆市和宜蘭縣為「黃色燈號」，以上地區有機會出現36度高溫機率。

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▲▼劉沛滕說，今午後雷雨範圍較小。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今至周三受到太平洋高壓影響，大致上都為穩定炎熱天氣，午後雷陣雨範圍在山區居多，今午後雷雨範圍較小，周一至周三較多，山區和近山區都有機率。

劉沛滕提醒，周三開始，菲律賓東方海面有低壓帶接近，花蓮、台東和恆春半島有短暫雨勢；周四至周六低壓帶影響，南台灣、花東都可能有降雨情況，至於其他地區沒什麼影響，主要以午後雷陣雨為主。

劉沛滕表示，這個低壓帶範圍滿大，預估大致從台灣南邊通過菲律賓或巴士海峽，有成颱機率，但訊號還沒有很明確，若要組織發展起來，「低壓帶得縮小，中間區域必須要增強才行。」若屆時熱帶系統成颱，將是今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓提供，體驗及感受之意）。

▲▼菲律賓東方海面目前有個低氣壓發展中。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周二太平洋高壓漸增強，天氣大都晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫；西南風逐漸減弱，水氣愈來愈少，山區午後仍有局部短暫的陣雨機率，清晨西南部迎風面接連10餘天的降雨記錄，周一終將停止。



吳德榮說，周三東半部天氣先轉變；周四除了東半部，南部亦有雨；周五東半部及南部有雨，其他地區也有降雨機率，不過，還得視熱帶系統的發展與動向，再作逐步修正。



吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心、美國（GFS）模式模擬周三晚間8時地面圖顯示，熱帶系統的強度及位置雖都有調整，但大致還在巴士海峽；但模擬也顯示，此熱帶系統是在大的季風低壓環流內醞釀發展，什麼時候會被命名，不確定性會較一般情況大。

▼北部未來一周高溫炎熱。（圖／氣象局）

吳德榮表示，況且，還有其他模式（加拿大CMC、日本JMA）模擬熱帶系統在台灣東側北上的，既然大多數模式的模擬路徑與台灣相距並不遠，且各模式都還在調整中，持續觀察是必要的。

吳聖宇在臉書說，隨著太平洋高壓北抬，菲律賓東南方海域逐漸有季風槽建立的趨勢，並有熱帶擾動98W開始在其中醞釀，環流很大但很鬆散，對流雲系集中在南半部，環流中心附近仍然很空，東側、南側季風區域風速強，北側、西側以及環流中心附近風速弱，具有季風低壓的特徵。

吳聖宇認為，預估這個季風低壓98W將逐漸沿著太平洋高壓邊緣，向西北到西北西方向發展，大致趨向巴士海峽一帶，要整理起來需要一段時間；環流中心最後會整理在哪個位置仍不是很確定，真正要發展為熱帶性低氣壓甚至是颱風，可能都要等到周一後。

吳聖宇指出，環流靠近菲律賓後受到地形的影響，路徑有再出現調整的可能性，所以目前路徑大概只能先當作大趨勢的參考，仍有變動的空間；只能說依照現在的綜觀環境來看，98W沿著高壓邊緣趨向台灣以南的機會算是相當高的，將會是周三之後天氣的一大變數，提醒大家安排活動要多加注意。