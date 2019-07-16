準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間點出爐

▲颱風丹娜絲將生成，最新路徑潛勢預報顯示未來將朝台灣方向前進。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第5號颱風「丹娜絲」即將生成！氣象局指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續增強中，未來將由西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近。以目前預報路徑顯示，有可能影響到台灣南部海域，且直撲台灣機率變更大，預估周四及周五最接近台灣，屆時全台有雨，花東、南部慎防大雨。

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▲準颱風丹娜絲7/16 0800最新路徑潛勢預報，北偏份量大，直撲台灣機率變高。（圖／中央氣象局）

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，氣象局估今天將生成颱風「丹娜絲」。氣象預報員陳伊秀表示，就最新一報資料顯示，周三該系統進入巴士海峽後，由於太平洋高壓將逐漸減弱，路徑往北修正份量大，有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至不排除直接影響台灣，因為丹娜絲暴風圈較大，即便沒有登陸，暴風圈也會掃過台灣。

若未來颱風路徑沒有太大變化，氣象局預估最快周二深夜發布海警、周三白天發布陸警，由於周四、五最接近台灣，也會是影響最劇烈的時候，屆時水氣最多，全台有雨，南部、花東地區要注意大雨發生。

▲颱風丹娜絲生成，周三起外圍環流影響，東半部、南部地區將轉雨，周四、五最接近台灣。（圖／中央氣象局）

接下來天氣變化，周三開始受到其外圍環流影響，東半部及南部將先轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其花東降雨持續容易出現局部大雨，其他地區仍是多雲。

周四、周五預計將是颱風最接近台灣的時候，屆時降雨範圍將擴大，除花東仍有局部大雨外，南部也有局部大雨，而其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，至於各地影響的程度仍要視最後的路徑而定，氣象局將持續關注。