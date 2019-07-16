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準颱風丹娜絲「恐成穿心颱」最快今晚海警、不排除陸警　周四五全台風雨

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天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇說，「周四、周五看來勢必會較大程度影響台灣天氣，颱風越靠近影響就越大，各地都會有雨勢及風勢。」（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快在今天（16日）增強為今年第5號颱風丹娜絲（Danas），最快今晚到周三發布海上颱風警報，也不排除發布陸上颱風警報，至於影響台灣程度大小，周三（17日）北轉角度是關鍵，但可確定周四（18日）、周五（19日）最靠近台灣，全台都會下雨。至於歐美模式最新模擬恐成「穿心颱」，他回應，這只是模式預測，每一報還會修正。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，不排除熱帶系統周四、周五有通過台灣周圍的可能性；天氣風險公司也說，熱帶系統直接侵台的機會增加。氣象專家吳德榮指出，周四、周五注意「大量降水」。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨4時、5時金門、馬祖有濃霧發生，中午前各地大多為多雲到晴天氣，午後中南部及各地山區有局部短暫陣雨；今受熱帶低壓或颱風外圍環流沉降效應影響，各地高溫都在33、34度以上，花東縱谷、大台北和西半部地區可能有36度以上高溫。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今山區要注意午後雷陣雨，入夜後東部也有雨勢。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，今晨2時，熱帶低壓在鵝鑾鼻東南東方950公里海面上，朝西北西方向進行，今有發展為輕度颱風的趨勢，周三會進入巴士海峽，屆時太平洋高壓會逐漸減弱，路徑還有很大不確定性，目前預測可能影響台灣南部海域，最快今晚到周三發布海警。

至於是否會影響到台灣陸地？林定宜表示，熱帶系統周三北轉角度是關鍵，若高壓減弱幅度較大，就會比較偏北走，若減弱幅度小則偏西前進，不排除發布陸上颱風警報，「但不管有沒有進來，周四、周五最靠近台灣，全台都會下雨。」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼林定宜說，熱帶低壓今可能成颱，周三來到巴士海峽，屆時北轉角度是影響台灣程度大小關鍵。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

根據歐洲中期預報中心（ECMWF）和美國GEFS系集模式最新模擬，不排除熱帶系統登陸穿過台灣，恐成「穿心颱」。對此，林定宜指出，這只是其中模式模擬，且每一報都還會修正，還要再觀察。

吳聖宇在臉書提到，熱帶低壓今有機會升格成颱風丹娜絲，周三就會逐漸來到巴士海峽，氣象局有可能在今晚到周三上午發布海上颱風警報；隨著外圍環流靠近，周二晚間起北部、東北部、東部迎風面區域就可能有短暫陣雨出現機會，沿海風勢也將增大；周三受外圍環流偏東風影響，北部、東半部、高屏地區都將有陣雨或短暫陣雨出現機會，並且有局部較大雨勢，台南以北到新竹以南地區受影響較小，大致仍為多雲或陰天的天氣。

吳聖宇表示，颱風來到巴士海峽之後的路徑變化較大，一方面有菲律賓地形的干擾，環流結構以及中心位置有可能出現調整；另一方面，因為它的環流頗大（季風低壓型態），預報模式逐漸預測出太平洋高壓可能跟它產生RMT（Ridge Modification by TC）現象。

▼歐洲模式模擬準颱風路徑。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▼各國模式模擬準颱風未來路徑，其中歐洲模式模擬直接穿台。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼根據美國GEFS系集模式最新模擬顯示，不排除熱帶系統有穿越台灣的可能。（圖／翻攝Tropical Tidbits）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

吳聖宇解釋，RMT也就是高壓在颱風北側向東退，在颱風東側向南伸，讓颱風移動路徑有一個偏北順轉的趨勢出現，所以整個預報路徑有往北修正的情況，也就是往台灣方向調整，不排除在周四、周五有通過台灣周圍的可能性。

吳聖宇認為，但實際會以什麼路徑通過還有待觀察，走台灣海峽？直接穿越？或是東岸北上？其實都有可能，周三後隨著環流結構更成熟，預報模式的掌握更清楚，情況就會趨於明朗。

吳聖宇也提醒，不論它怎麼走，周四、周五看來勢必會較大程度影響台灣天氣，颱風越靠近影響就越大，各地都會有雨勢及風勢；周六（20日）到周日（21日）颱風逐漸遠離，但因預報路徑為北上，颱風南側可能引進較多的南風到西南風水氣，天氣仍然不穩定，容易降雨，中南部迎風面尤其要注意是否出現較大雨勢的情況，北部、東半部也要注意旺盛熱對流可能帶來的短時強降雨現象。

▼未來一周依舊相當高溫炎熱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險公司在臉書提到，最新歐洲模式系集預報顯示，熱帶系統預報路徑大幅向北修正，即直接侵台的機會增加，可能有幾個原因。

1、之前的預報並未明確掌握低壓環流中心，但周二一整天下來，環流中心已明朗。

2、季風低壓的特性環流廣大，使整個低壓帶有能力抗衡太平洋高壓，讓太平洋高壓在周四向東撤退，預報路徑往北調整。

天氣風險強調，目前預報仍「相當分歧」，周三後的北轉角度是關鍵，究竟會不會來、何時來，周三會有更明確的答案，現在仍無法定論。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，周三外圍環流接近，東半部、恆春半島先轉有雨，北部、南部亦轉為有局部陣雨；周四、周五各地皆有陣雨或雷雨，颱風及其外圍環流有帶來「大量降水」的潛勢；周六至下周一（22日）颱風及其外圍環流遠離，天氣仍不穩定，尤其午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳聖宇,吳德榮

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