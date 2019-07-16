準颱風丹娜絲「2種可能侵台路徑」出爐！　專家示警：雨的影響大過風

▲準颱風丹娜絲可能的2種情境路徑。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

今年第5號颱風「丹娜絲」最快下午生成！天氣風險公司根據各家預報資料，整理出兩種最可能的路徑，其中，情境一發生的機率會比情境二稍微高一點，直接侵襲台灣機會高。氣象局指出，最快深夜會發布海上颱風警報，周三發布陸上颱風警報，周四、五最接近台灣，全台有雨。

天氣風險公司指出，由於環流型態轉好，最快今天下午熱帶性低氣壓將發展為輕度颱風「丹娜絲」。根據各家預報資料，整理出兩種最可能的路徑。其中「情境一」發生的機會比「情境二」稍稍高一點，也就是直接侵襲台灣機會高。

請繼續往下閱讀...

天氣風險提醒，周三需留意颱風警報，周四、五直接影響或最接近台灣。其中，南部、東部為影響熱區，且雨的影響會大於風。

▲颱風丹娜絲將生成，最新路徑潛勢預報顯示未來將朝台灣方向前進。（圖／中央氣象局）

氣象局則指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續增強中，未來將由西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近。以目前預報路徑顯示，有可能影響到台灣南部海域，且直撲台灣機率變更大，預估周四及周五最接近台灣，屆時全台有雨，花東、南部慎防大雨。

▲準颱風丹娜絲7/16 0800最新路徑潛勢預報，北偏份量大，直撲台灣機率變高。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，就最新一報資料顯示，周三該系統進入巴士海峽後，由於太平洋高壓將逐漸減弱，路徑往北修正份量大，有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至不排除直接影響台灣，因為丹娜絲暴風圈較大，即便沒有登陸，暴風圈也會掃過台灣。

若未來颱風路徑沒有太大變化，氣象局預估最快周二深夜發布海警、周三白天發布陸警，由於周四、五最接近台灣，也會是影響最劇烈的時候，屆時水氣最多，全台有雨，南部、花東地區要注意大雨發生。