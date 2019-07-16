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輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣

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▲▼下雨天,行人,撐傘,躲雨,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局指出，丹娜絲路徑北修，周四、五可能離台灣最近。（圖／記者季相儒攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象局表示，今年5號颱風「丹娜絲」最快16日凌晨生成，路徑有往台灣方向修正的趨勢，但未來仍有很大變數，預計周四、周五離台灣最近，最快周二到周三發布海上颱風警報，不排除陸警，屆時東半部、南部地區須注意降雨。

氣象局指出，準颱風「丹娜絲」對台灣天氣的影響程度、降雨主要取決於太平洋高壓強弱，若高壓減弱幅度多，路線就會比較接近台灣，不排除發布海上颱風警報；若減弱沒那麼多，就會相對偏更南邊，目前路線變數仍大，還要持續觀察。

請繼續往下閱讀...

不過，受到大低壓帶接近影響，台灣附近水氣增多，周三起東半部、南部地區將率先轉為有短暫陣雨的天氣，花東要注意大雨發生，到了周五可能影響中部、北部地區，會有短暫陣雨。

▲▼輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣。（圖／氣象局）

▲第10號熱帶性低氣壓目前位在菲律賓東方，持續朝西北西移動。（圖／氣象局）

氣象局表示，準颱風「丹娜絲」周四、五距離台灣最近，東半部、南部降雨時間將拉長並有局部大雨發生機率，整體雨勢預計持續到周末，至於中部以北地區，在這段期間出現午後雷雨的機率也會提高。

氣象局指出，全台各地16日大多維持多雲到晴的天氣，午後中南部及各地山區會有局部短暫雷陣雨，其中南部降雨範圍大，有機會從山區擴展到沿海地帶。

溫度方面，受熱帶性低氣壓、颱風外圍沉降影響，天氣持續炎熱，高溫普遍都在33、34度以上，尤其花東縱谷、大臺北盆地及西半部近山區平地易出現36度以上高溫，戶外活動需做好防曬，多補充水分。

▼全台各地16日白天氣溫、下雨機率。（圖／氣象局）

▲▼輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣。（圖／氣象局）

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關鍵字：丹娜絲,氣象局,颱風,輕颱,氣象雲

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