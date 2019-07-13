5萬元交保！「包圍虐童案保母家」直播主　深夜27字道歉：對不起

▲ FB直播主《冠廷往事》6月號召群眾包圍郭姓保母家，7月11日被拘提到案。（圖／Facebook／冠廷往事）



地方中心／綜合報導

FB粉專《冠廷往事》的劉姓直播主上個月號召群眾包圍虐童案保母的住處，導致當地發生警民衝突。檢方調查後，發現劉姓直播主半年來已第3次滋事，11日將劉嫌等10餘名涉案人拘提。劉姓直播主12日以5萬元交保後，深夜在個人FB貼文稱，非常對不起老婆、小孩，「換來一身心狼狽、傷痕累累。」

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，劉姓直播主6月23日發起「包圍保母家」的行動，要求郭女出來面對，希望警方對郭女進行羈押，一度爆發警民衝突。此外，現場還有民眾做出放煙火、按喇叭鳴笛、撒冥紙、丟雞蛋等行為。

包圍保母家的行動過後，檢察官著手進行調查，發現該名直播主半年來已第3次滋事，立刻指揮台中、桃園、彰化等警局組成治平專案小組，蒐集事證，11日將劉姓直播主等10餘名涉案人拘提到案，詢後依組織犯罪防制條例移送法辦。

▲許多網友到劉姓直播主的臉書替他加油打氣。（圖／Facebook／劉冠廷臉書）



劉姓直播主12日以5萬元交保後，在個人FB貼文，「換來一身心狼狽、傷痕累累，老婆小孩對不起，此時此刻也看了很多。」並附上一張自拍照。

網友看完後，紛紛在下面打氣，「冠廷哥加油」、「冠廷你出來了嗎」、「你做的事情很正義，只是你後面已經無法齁住現場了！才會導致那麼嚴重」、「不要想太多，你是一個好老公，好爸爸」。

雖然網友不斷為劉姓直播主打氣，但台中警局太平分局偵查隊長陳俊彥表示，在網路時代，號召群眾滋事行為並不足取，也不是社會所能夠容忍的，對這類脫序行為將從嚴究辦。