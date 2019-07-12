　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半年滋事3次！狂砸1600顆蛋「糾眾毆打虐兒嫌」　直播主10人被送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／台中報導

私刑正義不是正義！臉書粉絲專頁「冠廷往事」劉姓網路直播主，近來利用兒虐等社會事件，多次號召群眾滋事並煽動民眾毆打犯嫌，檢警為遏止歪風，11日兵分多路，檢肅拘提劉姓直播主等10多人，警詢後依法送辦。警方表示，網路號召群眾滋事不可取，勢必從嚴究辦。

▲▼「冠廷往事」劉姓直播主多次糾眾滋事，遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

▲「冠廷往事」劉姓直播主多次糾眾滋事，遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

兒虐、家暴等社會矚目案件頻傳，部分臉書直播主利用社會大眾對司法不信任，直播糾眾前往犯嫌家中撒冥紙、丟雞蛋，甚至動手毆人，藉此拉抬人氣。實則影響社會治安，更讓越來越多人嚮往仿效。檢警認為「私行正義」此風不可長，開始針對部分經常滋事的直播主進行調查監控。

▲▼「冠廷往事」劉姓直播主多次糾眾滋事，遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

▲「冠廷往事」特別製作外套。（圖／翻攝臉書）

其中，粉絲專頁「冠廷往事」27歲劉姓直播主，今年1月直播號召民眾聲援台南1歲薛姓女嬰遭18歲母親及李姓友人虐死，前往台南殯儀館外叫囂，並煽動民眾毆打虐嬰犯嫌；1月18日彰化員林發生4個月大女嬰在托嬰中心暴斃，他隔日晚間帶1600顆雞蛋到托嬰中心滋事，更在桃園汽車旅館糾眾毆人。

▲▼警方移送「冠廷往事」劉姓直播主等人。 （圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方移送「冠廷往事」劉姓直播主等人。 （圖／記者李忠憲翻攝）

劉男因網路聲量提高，今年6月藉著太平發生保母疑似虐嬰案，也在台中聚眾上百人，蛋洗保母家檢警發現劉男滋事半年來已第3次，檢察官立刻指揮台中、桃園、彰化等警察局共組治平專案小組，蒐集相關事證，11日兵分多路檢肅拘提劉姓直播主等10餘名涉案人到案，警詢後依組織犯罪防制條例移送法辦。

警方呼籲，網路時代號召群眾滋事行為不足取，也不是社會所能容忍，檢警勢必對脫序的行為從嚴究辦。

【更多新聞】

綁機車「拖殺」血痕達1公里　米克斯慘死只因主人嫌牠「教不會」

2寶媽爽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」　好姊妹撕破臉

拖板車酒駕倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝檢認定「無殺人犯意」

ET快訊
郭台銘脫黨參選？八成網友一面倒支持　力拱「跟柯文哲合作」
驚悚畫面曝光！新竹機車撞上轎車　騎士「空中翻轉」摔地上網嚇壞

關鍵字：直播主,冠廷往事,糾眾,滋事,組織,虐童,虐嬰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北三峽八安橋下溪水暴漲　怪手司機受困河中驚險獲救

誓言不會再有鐵警受傷！鐵警將配250支電擊槍　加強鐵路維安

曳引車追撞！銀色轎車90度大甩尾門凹陷　7月孕婦「肚子緊緊」送醫

半年滋事3次！狂砸1600顆蛋「糾眾毆打虐兒嫌」　直播主10人被送辦

更新／台北37.4度高溫狂飆！工人維修冷氣室外機　遭「220V電擊」命危

超商怪男「手頭緊借我500元」　民眾拒絕竟被譙三字經

北市8旬男滑倒2樓→1樓　妻發現通報警消送醫...仍不治

快訊／台中火力發電廠出水口「男落海失蹤」　陸海空搜救

小王畸戀人妻「我心已給了你」…甜蜜畫愛定情！挨告後改口：只是妹妹

影／太殘忍妙天不辦了！林志成：一定要上格鬥擂台　館長「10字苦勸」網笑噴

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

劉以豪霸道公主抱送醫　郭雪芙動搖「我討厭你，這麼了解我」

新北三峽八安橋下溪水暴漲　怪手司機受困河中驚險獲救

誓言不會再有鐵警受傷！鐵警將配250支電擊槍　加強鐵路維安

曳引車追撞！銀色轎車90度大甩尾門凹陷　7月孕婦「肚子緊緊」送醫

半年滋事3次！狂砸1600顆蛋「糾眾毆打虐兒嫌」　直播主10人被送辦

更新／台北37.4度高溫狂飆！工人維修冷氣室外機　遭「220V電擊」命危

超商怪男「手頭緊借我500元」　民眾拒絕竟被譙三字經

北市8旬男滑倒2樓→1樓　妻發現通報警消送醫...仍不治

快訊／台中火力發電廠出水口「男落海失蹤」　陸海空搜救

小王畸戀人妻「我心已給了你」…甜蜜畫愛定情！挨告後改口：只是妹妹

影／太殘忍妙天不辦了！林志成：一定要上格鬥擂台　館長「10字苦勸」網笑噴

合體王金平直播　張亞中大談「光屁股外交」趣事

廖文強「坐下寫歌起身竟天亮」　自認易分心..僅音樂堅持12年

越溺愛越受害！寵上天就無法無天星座Top3　巨蟹座越愛越放肆

新北三峽八安橋下溪水暴漲　怪手司機受困河中驚險獲救

5,000獅友服務路上齊步走　國際獅子會300G2區15、16屆總監交接

大陸自主研發破冰船「雪龍2」交付使用　將執行第36次南極考察任務

九旬老翁酷暑路倒大馬路上　巡警及時救助護送返家

誓言不會再有鐵警受傷！鐵警將配250支電擊槍　加強鐵路維安

「一家四口」預習走紅毯　龍五稱台女神郭碧婷「媳婦」

草屯警分局宣導暑期青春專案　贈草屯商工新生文具、揹袋

社會熱門新聞

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝..

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女..

竹科旁今晚送肉粽　路線曝光....

惡男痛毆2女一臉悔意　開完庭竟..

潮牌老闆跳溪將2姪女推向岸！自..

法越混血辣媽賣淫　只為獨養3歲..

桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！..

即／淡水美籍華人12樓墜落　送..

被圍毆到失禁　他起身滑倒摔斷頸..

李承翰冥誕　同袍穿「兄弟」T恤..

快訊／19歲男大生墾丁溺水！今..

金主不辦了！林志成還要約戰　館..

國道機車逆向被撞飛　騎士遭輾斷..

坪林溪水暴漲8獲救1失蹤　落水..

更多熱門

相關新聞

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

老家在桃園的Alisa，當年母親開刀住院，甚至接到病危通知書，在慌忙之際，她聽朋友建議特地北上，祈求長春路四面佛讓媽媽度過難關，後來還遠赴泰國還願；沒想到的是，她因此展開全新人生，不僅擺脫了一段痛苦婚姻，薪水更比之前高出兩倍。

8月大女嬰遭性侵「尿布沾滿血」

保母疑虐嬰　家長抱屈：不可能

5歲女眼腫剩條縫　媽掰：摔下樓梯

2歲童虐到脫水　社工奔醫救命

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女爽嗎

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

悲情太空人　國家消失無法回地球

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面