半年滋事3次！狂砸1600顆蛋「糾眾毆打虐兒嫌」　直播主10人被送辦

記者李忠憲／台中報導

私刑正義不是正義！臉書粉絲專頁「冠廷往事」劉姓網路直播主，近來利用兒虐等社會事件，多次號召群眾滋事並煽動民眾毆打犯嫌，檢警為遏止歪風，11日兵分多路，檢肅拘提劉姓直播主等10多人，警詢後依法送辦。警方表示，網路號召群眾滋事不可取，勢必從嚴究辦。

▲「冠廷往事」劉姓直播主多次糾眾滋事，遭移送法辦。（圖／翻攝臉書）

兒虐、家暴等社會矚目案件頻傳，部分臉書直播主利用社會大眾對司法不信任，直播糾眾前往犯嫌家中撒冥紙、丟雞蛋，甚至動手毆人，藉此拉抬人氣。實則影響社會治安，更讓越來越多人嚮往仿效。檢警認為「私行正義」此風不可長，開始針對部分經常滋事的直播主進行調查監控。

▲「冠廷往事」特別製作外套。（圖／翻攝臉書）

其中，粉絲專頁「冠廷往事」27歲劉姓直播主，今年1月直播號召民眾聲援台南1歲薛姓女嬰遭18歲母親及李姓友人虐死，前往台南殯儀館外叫囂，並煽動民眾毆打虐嬰犯嫌；1月18日彰化員林發生4個月大女嬰在托嬰中心暴斃，他隔日晚間帶1600顆雞蛋到托嬰中心滋事，更在桃園汽車旅館糾眾毆人。

▲警方移送「冠廷往事」劉姓直播主等人。 （圖／記者李忠憲翻攝）

劉男因網路聲量提高，今年6月藉著太平發生保母疑似虐嬰案，也在台中聚眾上百人，蛋洗保母家檢警發現劉男滋事半年來已第3次，檢察官立刻指揮台中、桃園、彰化等警察局共組治平專案小組，蒐集相關事證，11日兵分多路檢肅拘提劉姓直播主等10餘名涉案人到案，警詢後依組織犯罪防制條例移送法辦。

警方呼籲，網路時代號召群眾滋事行為不足取，也不是社會所能容忍，檢警勢必對脫序的行為從嚴究辦。

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