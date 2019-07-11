C型積木強塞嘴？3歲男童破唇受傷　園方委屈：老師遭咬濺血反被爆料

▲網友爆料，男童遭幼兒園老師塞積木到嘴巴。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名3歲男童親友上網爆料，指稱幼兒園老師因不耐男童哭鬧，竟強行塞異物進男童口中，造成男童口腔黏膜受傷。網友PO文後也引起討論與相關單位重視，新竹縣警方與教育處主動前往查看監視器，並未看到有不適當管教等行為，但由於畫面中有部分男童並未完整拍攝到，因此教育處與警方仍在了解細節中。而被爆料的園方卻代表老師表達委屈，認為當下是男童咬傷老師，卻反而被上網爆料，也希望調查結果能還老師一個清白。

有網友PO文表示，「位於竹縣竹北市的XX幼稚園，昨天某位幼兒園老師，疑似因不堪小孩哭鬧、吵，導致動手對孩子做出不適當的動作。今早孩童才說出嘴巴不舒服，已帶往醫院就醫，並開出診斷證明，經醫生確診並非生病，而是外力導致受傷。根據孩童親口敘述，是孩童當時哭鬧，幼兒園老師因此將V型異物塞入口中。想試問一下，今天身為幼保科系的，理當不是都很疼愛小孩嗎？怎麼會做出如此舉動，實在讓人匪夷所思，麻煩請園長出面給個公道。」

網友PO文後，立即引起教育處及警方關注、並主動了解。新竹縣教育處表示，經人員到幼兒園現場了解後發現，監視器中並無看見老師有體罰、不適當管教的情況，由於該孩童於監視器中，只能拍到部分影像，整體事件的細節仍待調查中。

該幼兒園向《ETtoday新聞雲》記者表示，當時是在孩子集合時間，但男童因為在玩C型積木，不想配合，所以開始哭鬧不休，甚至咬老師，老師當下被男童咬傷流血，所以當男童嘴唇上沾有血液時，老師只單純以為是自己的血液沾染，並未檢查男童口腔，但男童口腔內的傷，是否是當時咬傷老師時同步受傷也不得而知。

園方強調，老師絕對沒有強塞玩具進男童口中，更沒有不適當管教，該名老師對於辛苦照顧男童卻被咬傷，事後還遭家長PO網爆料一事，感到無奈與情緒低落。事發後園方多次請男童阿嬤通知男童爸媽到園溝通，但阿嬤都以「孩子爸媽上夜班，很忙、沒空」等理由拒絕，因此雙方直至目前為止都未就此事作完整溝通，由於警方與教育處也主動到園所調閱監視器調查，園方也表示盼望調查結果能給老師一個公道。

▲C型積木為幼兒園常見教具。