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韓國瑜李佳芬農舍「變胖又變高」　空照圖建蔽率明顯超過10%

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▲▼韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）

▲韓國瑜夫婦的豪華農舍遭外界質疑，主建物占地超過10%建蔽率的農舍興建規定。（圖／翻攝Google Map）

地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜、李佳芬夫妻位於雲林古坑鄉的豪華農舍7月6日遭踢爆有違章建物後，李佳芬當天火速僱工拆除主建物外搭蓋的「車庫」、「運動館」等二處，夷為平地化解疑慮，不過，包括媒體和民進黨議員都質疑，這棟農舍不僅附屬建物是違建，連主建物占地明顯都超過10%建蔽率，不符農舍興建規定，和原本送審的測量圖相比，「變胖又變高」了。

有網友查出，根據監察院申報資料，李佳芬這筆農地的面積為1662平方公尺，農舍登記面積為426平方公尺，因為是3層樓，除以3，所以換算主建物「在文件上的面積」是142平方公尺，142平方公尺（主建物）除以1662（農地總面積）為8.5%。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

▲農舍空拍照。（記者李忠憲翻攝，下同）

網友指出，書面上建蔽率8.5%看似合法，但這只有在文件上是合法，實際去走一遭韓國瑜李佳芬的豪華農舍就知道，實際上完全不是這樣，光是從GOOGLE MAP空照圖，很明顯建蔽率已經超過10%，媒體拍攝的照片和影片更明顯，且農舍和當初建好時送審的圖比較，明顯「變胖又變高」，原本2樓、3樓有陽台，如今陽台不見了，外圍多出一大圈「迴廊」。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

▲農舍遭爆違建，進行拆除。

雲林縣政府在7月6日接受媒體訪問時說，「目前還未收到檢舉，如果有檢舉會派員處理。」今天已經是7月11日，仍不見雲林縣府相關單位到場會勘查證，縣議員江文登說，沒有人舉報就不去查，全台的民眾都看到了媒體的報導，難不成這都不算是「檢舉」？

江文登說，以前就聽過韓國瑜夫妻在雲林有農舍住家，但沒想到是一個大違建，都要出來選總統的人，應該要被高規格檢視，有問題就要說清楚講明白，不應該模糊不清。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

▲「體育館」拆除情形。

立法委員劉建國辦公室主任林廉貴也說，媒體都報導的沸沸揚揚了，縣府的態度還是讓人摸不著頭緒，不能說沒有檢舉就不去查，更何況這是全國注目的新聞，難不成是媒體報導有問題，所以縣府才至今不出面說明整件事的來龍去脈。

雲林縣府農業處說，農發條例有過多次修改，為了避免爭議，農業處已經向公所及地政事務所調閱李佳芬農舍的原始資料，不過依照《ETtoday 新聞雲》空拍目測圖來看，建物及空地大於農作物。

森林及保育科長張文東說，「按照相關規定10%可以拿出來蓋農舍，剩下的90%還是必須作農業生產」，會釐清相關的時、地、物會安排會勘，一切都會依法辦理。

▲▼韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑鄉的豪華農舍。

對於豪華農舍爭議，李佳芬發出4點聲明回應：

1. 這間房子是民國88年完工，我本人於91年向原住戶購買。是我買的，不是我蓋的。

2. 主建物合法購買登記，使用執照完全沒問題。買了之後增建是為了給小朋友作運動場地，因發現可能涉及違建，我們已經主動雇工拆除。

3. 我們願意配合縣府會勘，如果有任何違建疑慮，我們也都願意配合拆除。一切以合法為唯一標準。

4. 如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府盡快認定，而且對外公布。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,雲林,古坑鄉,農舍,違建,建蔽率

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