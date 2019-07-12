忠明南路「一路兩制」　中市交通局：免費停車格漸進式納入收費

▲忠明南路部分免費停車格遭久占。（圖／翻攝自台中市政府官網）

地方中心／台中報導

忠明南路綠園道是台中市的重要幹道，路邊停車格已實施停車收費，另一側因路幅較小並未收費，被民眾當自家車庫長期占用。對此，交通局將劃設路邊車格，擴大路邊停車收費，未來將開闢路外停車場，並檢討未收費路段的停車供需情形，循序納入收費。

目前全台中市納入收費的路邊停車格占整體路邊車格約56.5％，未收費路邊車格占43.5％。不收費停車格遭民眾久占問題長達10多年，如同少數民眾的自家車庫。

交通局為解決久占不收費車格問題，在今年1至7月將文心路、東光園路、大興街、永春東路、文心南二路、五權車站、松竹車站、國校巷、北興街、朝貴一街、朝馬二街等處納入收費管理，共有1735席汽車格和570席機車格。

交通局長葉昭甫表示，收費措施地方反映成效良好，顯示民眾不反對停車收費，更重視公平合理的停車環境，未來交通局會開設路外停車場，逐步檢討未收費路段的停車供需狀況，漸進式納入收費。

葉昭甫指出，為提高車格周轉率，落實使用者付費精神，避免少數車輛長時間霸占車格，才考量納入停車收費管理，因此收費不是目的，而是希望讓市民有更公平的停車環境。