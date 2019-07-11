韓國瑜農舍案　雲林農業處：「無作物、主建物違建」限1個月內改善

地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜、李佳芬夫妻為於雲林古坑鄉的豪華農舍日前遭踢爆有違章建物，引發關注，除了附屬建物外，外界質疑，主建築物是否也不符合農舍興建規定。雲林農業處長張鴻猶11日表示，農舍有農地沒有農作、主建築也確實有增建，限李佳芬1個月內改善，否則將移送相關單位懲處。

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）

韓國瑜夫婦的豪華農舍日前爆出違建疑雲！李佳芬為了避免外界疑慮，火速請人拆除主建物外的「車庫」、「運動館」，但仍遭質疑農舍不僅附屬建物是違建，就連主建物占地都明顯超過10%建蔽率，不符合農舍興建規定，和原本送審的測量圖相比，「變胖又變高」！

▲豪華農舍陷違建疑雲，李佳芬也發出4點聲明。（圖／翻攝Google Map）

有網友查出，根據監察院申報資料，李佳芬這筆農地的面積為1662平方公尺，農舍登記面積為426平方公尺，因為是3層樓，除以3，所以換算主建物「在文件上的面積」是142平方公尺，142平方公尺（主建物）除以1662（農地總面積）為8.5%。

網友指出，書面上建蔽率8.5%看似合法，但這只有在文件上是合法，實際去走一遭韓國瑜李佳芬的豪華農舍就知道，實際上完全不是這樣，光是從Google Map空拍圖，很明顯建蔽率已經超過10%，媒體拍攝的照片和影片更明顯，且農舍和當初建好時送審的圖比較，明顯「變胖又變高」，原本2樓、3樓有陽台，如今陽台不見了，外圍多出一大圈「迴廊」。

▲李佳芬火速雇工拆除部分建築。（圖／高雄市政府提供）

雲林縣政府6日受訪時表示，若有接到檢舉會派員處理，讓雲林縣議員江文登相當不滿，直說「沒有人舉報就不去查，全台民眾都看到了媒體報導，難不成都不算檢舉？」。

事件鬧得沸沸揚揚，李佳芬也發出4點聲明回應：

1.這間房子是民國88年完工，我本人於91年向原住戶購買。是我買的，不是我蓋的。

2.主建物合法購買登記，使用執照完全沒問題。買了之後增建是為了給小朋友作運動場地，因發現可能涉及違建，我們已經主動雇工拆除。

3.我們願意配合縣府會勘，如果有任何違建疑慮，我們也都願意配合拆除。一切以合法為唯一標準。

4.如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府盡快認定，而且對外公布。

雲林農業處長張鴻猶則表示，建設處11日下午赴農舍實勘，指出農舍有農地沒有農作、建築確實有增建的部分，會請李佳芬限期1個月內改善，如果改善不合規定，將再移送地政處做相關懲處。

▲雲林縣政府建設處11日下午赴農舍實勘。（圖／記者傅誠翻攝）

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