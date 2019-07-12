頭破血流全身傷…6歲女童遭奶奶「毒打一年」　下體多個「燙傷的傷疤」

▲女童頭破血流。（圖／翻攝自《vista看天下》）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一位6歲女童被親奶奶虐打1年，頭破血流，渾身淤青和燙傷，身上有各種新舊傷疤，隱私部位還有多處燙傷後的癒合疤痕，慘不忍睹。這位超狠心奶奶聲稱，「是小孩自己調皮跌撞到。」另外，女童爺爺癱瘓，爸爸正在監獄服刑中，媽媽聯繫不上，目前正在醫院救治。

據《澎湃新聞》報導，一位當地社區工作人員發現了這起虐童案，當天他接到任務前往一戶住戶家中修電器，結果發現了一位臉部、手腳、頭部均有淤青和傷口的女童，趕緊詢問也在家中的親奶奶，但遭到她的否認，還是不太相信的他，決定報案，「我看到小孩身上還有很多舊傷疤，不像是今天摔的。」當晚，受害女童就被送往醫院。

其中一位參與救助的洪姓住戶說，「當時女童頭部有血，身上也有燙傷和淤青，原本頭部需要做CT，但她太緊張，一直哭所以沒做，後來打了一針破傷風。」醫生表示女童身上的燙傷和淤青已經結痂，需要進一步處理。

社區工作人員陶姓女士說，報警後的第二天一直陪在女童身邊，安撫她情緒，自己有一個和女童同齡的兒子，所以很心疼，「這個小女孩並不怕生，也很乖，一直拉著我的手，或者緊緊抱著我，哭訴不要回家」陶女還發現，女童除了頭部、臉部、四肢有傷口和疤痕之外，兩腿內側也有燙傷。

一位知情人表示，女童被虐打至少有一年之久，去年就被別人發現過，「但現在女童爺爺癱瘓，爸爸正在服刑中，媽媽聯繫不上，離開奶奶後生活也難以保障。」

蕭山公安分局一名工作人員12日上午證實，「奶奶確實打過小孩，但是否構成虐待還在進一步調查中。」工作人員說，「當務之急是解決女童的撫養問題，只有找到撫養人，才能進一步落實女童的戶口和教育等一系列問題。」