2房客拐走9歲女兒「當花童」輕生亡…孩子失蹤　父：爸爸想妳快回家

▲警方公布7日監視器拍到章子欣和男女的畫面，女童當天穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省淳安縣9歲女童章子欣被一對男女帶走，至今下落不明，但詭異的是，這對男女被發現時已輕生身亡。女童父親說，和對方無冤無仇，不懂為何要帶走女兒，「要是女兒出點什麼事，我活著也沒意思了。」根據警方最新偵辦進度，女童的市民卡已在象山海岸邊找到，現有約200人參與搜救。警方也公布女童照片協尋指出，將對提供有價值線索者，發最高獎勵人民幣2萬元（約新台幣9萬元）。

《新京報》報導，章子欣4日被一對男女帶走後失聯；9日，女童家人貼出尋人啟事。女童父親章軍稱，這對男女是家裡的租客，他們以帶去上海擔任花童為由騙走孩子，此後失聯。

章軍告訴記者，他的父母帶著章子欣在淳安縣千島湖鎮清溪村居住，在一家7天連鎖酒店旁賣水果；此前，兩老遇到一對有廣東口音的男女，對方稱住在該酒店，「後來說住酒店太貴，給人民幣500塊一個月住到我家來。」

章軍稱，這對男女住3、4天後，提出有朋友將在上海舉辦婚禮，想帶章子欣去擔任花童，承諾6日將孩子帶回，結果以「買不到車票」未履約。這對男女向章軍保證，7日晚間9點將女童送達；當天下午5點，對方發消息稱手機沒電了，隨後失聯，讓他立刻報警。

▼警方公布章子欣4日出現在高鐵站的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

▼警方公布這對男女4日出現在高鐵站的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

從章軍提供的租客身分證顯示，其中一人名為梁某華，登記地址為廣東省化州市官橋鎮六堆村。六堆村一名村幹部稱，梁10多年前離家出走，他不認識這次與梁同行的女子，梁妻已於多年前去世，家中孩子之後由奶奶撫養，在村裡屬低收入戶。

淳安警方10日通報表示，8日上午10時許，淳安縣公安局青溪派出所接到報案，民眾指孩子從家中被兩名租客帶走，下落不明；經專案小組調查，8日凌晨，梁某華（男、43歲、廣東省化州市人）、謝某芳（女、46歲、廣東省化州市人）在寧波某地自殺身亡，女孩至今下落不明，目前案件正在進一步調查之中。

警方說，章子欣身高130公分左右，體態微胖、長髮綁辮子、戴紅框眼鏡。根據監視器畫面，女童與梁、謝三人於7日傍晚5時23分，在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口出現，女童當天身穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。

章軍轉述警方的話稱，女兒的市民卡已在象山海岸邊找到。他透露，在讓對方趕緊把孩子送回來的交談中，沒被要一分錢，「我和他們也無冤無仇的，為什麼要帶走我女兒？」

▼警方公布章子欣和男女7日出現在監視器的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

據章軍介紹，他從警方得知，發現兩名租客屍體時，其身上只有25塊錢。他發文說，想不明白租客為什麼會輕生，女兒在哪依然是謎，「警察告訴我，兩人曾帶孩子到象山某個地方，進去時是三個人，出來時卻只有兩個大人。警察說，這裡不是有人居住的地方。我都不敢想像，我的孩子當時到底發生了什麼。」

「他們自殺的時候，沒有帶著我女兒，孩子啊，妳在哪裡…女兒妳快回家吧，爸爸想妳！」他難過指出，「要是女兒出點什麼事，我活著也沒意思了。」

女童失蹤事件時間軸：

●4日

章子欣被兩名租客以帶去上海喝喜酒當花童為由騙走。

●5日

兩名租客向章父發布多段影片，顯示章子欣平安。

●6日

約定好在當天送回孩子，章家人卻未見孩子蹤跡。

●7日下午2點左右

當被問及為何未送回孩子，租客表示正在寧波玩，買不到回來的高鐵票，並拒絕章軍開車來寧波接孩子的要求。

●7日傍晚5時23分

據警方通報，租客及孩子三人在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口監視器出現，章子欣當天身穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。

●7日深夜11時1分

監視器顯示，租客兩人在爵溪街道東門十字路口，搭乘浙BT9**1計程車離開。

●8日凌晨0時許

據警方通報，租客兩人輕生身亡。

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