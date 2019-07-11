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社會 社會焦點 保障人權

32陸客「組團來台」報案！活佛夫妻檔行騙27年　警逮人起出2.4億天價贓款

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記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊2018年初接獲32名陸籍人士搭機來台「揪團報案」，這些被害陸客指稱台灣一對陳姓婦妻自稱是「恆生仁波切」、「達楚尊者二世」、甚至還稱自己是「西藏八大活佛」之一，自1992年起在大陸、泰緬、美國地區弘法，以建廟、賑災、增福報為由騙取信徒捐獻；警方統計，27年下來陳姓夫妻至少藉此騙取信徒貢獻新台幣2億4千多萬元。警方調查期間，泰國國際刑警也提供情資反映泰國也有多人被害，2019年6月，陳姓男子遭國際刑警組織（INTERPOL）發布紅色通緝令，刑事局7月初收網逮捕陳姓夫妻並依詐欺罪嫌移送。

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔，並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方在陳嫌住處、公司等地查獲各式外幣現鈔，經初步點算，總價達新台幣4000多萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第七大隊表示，2018年1月底，有大陸旅客團共32名被害人來台灣報案。被害人指出，陳姓男子1992年起誆稱自己為恆生活佛、恆生仁波切，夫妻2人對外以捐獻建佛堂、添福報、賑災等名義，要求會員加入自己在台中創立的傳銷公司，並購買西藏紅景天、藏紅花等保健食品，利用多種名義向信徒詐財

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

台警首次接獲陸客組團來台報案，32名被害人除了親自製作筆錄外，還出示另外42名被害人的委託書、以及403名被害信徒的連署資料，警方這才發現這名「台灣活佛」詐騙行徑遍及兩岸三地及泰緬、美國地區，因此緊急成立專案小組展開調查。

▲警方逮捕恆生活佛陳姓男子夫妻檔並起獲大批現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕自稱活佛的陳姓男子，刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方偵辦期間，陸續收到台灣駐洛杉磯辦事處、泰國國際刑警發文提供「恆生活佛」在當地活動相關情資，亦有多名被害人在泰國、美國加州當地報案稱遭陳嫌詐騙。2019年6月，泰國警方透過國際刑警組織對陳嫌發布紅色通緝令，希望藉此限縮陳姓夫妻的活動範圍，並藉此讓2人早日落網。

警方調查，發現陳姓男子以活佛、仁波切自居，出入行蹤低調神祕，加上他道場、傳銷公司都設在台中市，刑事局與中市警第六分局成立專案小組，終於在本月8日將陳姓夫妻逮捕到案。

警方在陳嫌住處、公司及銀行保管箱等處查扣手機、筆記型電腦、IPAD、銀行帳戶存摺、中國銀聯卡、點鈔機、供養紅包、大量新臺幣、人民幣、港幣、美金、歐元、泰銖等外幣現鈔，總價達新台幣4000多萬元。

警方另查扣該宗教集團帳冊、認證書、活佛出門搭乘的Lexus休旅車等贓證物，刑事局依詐欺新制，申請扣押陳姓活佛夫妻名下數筆動產、不動產。光是陳嫌銀行外幣新臺幣帳戶加上現金總計逾新台幣2億元，再加上查獲的現鈔，粗估這對活佛夫妻檔至少訛詐新台幣2億4千多萬元。警方訊後也將2人依涉犯刑法詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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關鍵字：詐騙,活佛,贓款,台中,夫妻

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