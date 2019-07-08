司機罵乘客「你欠人X！」　正義妹要求道歉情節神展開

▲公車。（圖／資料照，記者李毓康攝。）

實習記者梁家源／生活中心

在搭公車時若是沒將悠遊卡準備好，導致上下車堵塞的話，可能會讓其他乘客不耐煩或是擺臭臉。近日一名男網友在「Dcard」上發文表示自己在刷卡時找不到卡片，被司機辱罵，但後方的女乘客當時不但沒有生氣，反而要求司機道歉，讓網友直呼:「根本偶像劇」。

一名男網友7日在「Dcard」上發文，表示他在上公車刷卡時，因為將健保卡跟悠遊卡搞混，尷尬之下不好意思地說:「抱歉我眼X」，沒想到司機卻對他破口大罵「你欠人X」，這名男網友驚嚇之餘只能摸摸鼻子走到座位上。

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然而在他之後上車的女乘客向司機指責「司機先生我覺得你的態度不對，講話內容更是過分！你要跟那位先生道歉！」司機原本並不想道歉，表示是該名乘客「自己說他欠人X阿」，但女方說自己並沒有聽到他這樣說，堅持要求司機道歉，司機只好向原po說「欸！少年仔！拍謝吼！」。

原po表示當時非常尷尬，沒想到女生後來又坐他旁邊，女生對他說「你沒有做錯，不要自責」。原po則回應，「但是你不用為了我跟司機吵架」，女生認為他不應該這樣被對待，「你可以接受，但我看不下去」。

而座位後方的阿姨一個神助攻，問原po「要不要考慮認識一下，好好報答人家？」，兩人一陣害羞，結果女生就隨即在下一站下車。

事後男網友表示當時情況太突然，也不想那麼尷尬地認識對方，但身旁朋友都鼓勵他發文找對方，於是決定po上「Dcard」試試。沒想到隔天這名女生竟在下方留言現身。

這樣浪漫的情節讓許多網友留言「根本就是偶像劇情節!」、`「哎呀～阿姨都跳出來幫你助攻了」、「有意思 祝你閃光get」、「…微妙的相遇」、「司機表示：妹妹剛剛演的怎麼樣啊？應該演的很像真的吧？」