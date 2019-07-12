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半夜手機響！運輸業男友「熟睡中1秒蹦起」喊上班　她一聽真相心疼炸

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▲▼睡覺,男人,男子。（圖／pixabay）

▲原PO男友在運輸業上班，經常早出晚歸。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我男友是運輸業，所以凌晨1、2點起床出門是常有的事，不像我非得東摸西摸弄到快12點才睡覺」，一名女網友貼文表示，最近有天晚上，她一如往常快12點才準備要睡，躺在床上滑手機的時候，手機跳出廣告影片，沒想到男友突然伸手把她的手機拿走、並在螢幕上亂點，「我以為他是氣我還不睡在玩手機。」

這位女網友在臉書《戀愛公社》表示，當時夜深人靜，她的手機突然發出聲音，「結果我那個皓呆男友手伸過來搶我手機，還在螢幕上亂點」，當她以為對方是氣她還不睡、在玩手機的當下，男生突然就爬下床、往房間門口走去，讓原PO趕緊出聲發問：

請繼續往下閱讀...

原PO：你要去哪裡？
男友：上班啊！
原PO：現在還沒12點耶！
男友：還沒12點？（疑惑狀）
原PO：對啊！

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▲一整天工作下來，回到家後累到不想動、只想滑手機。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

▲原PO在床上滑手機，意外吵到男友。（示意圖／pakutaso）

一聽到「對啊！」原PO男友馬上鑽回被窩，不到1分鐘時間就開始打呼。「我反應過來後大笑……原來他以為手機鬧鈴響了，要起床上班了」，原PO說，其實她很心疼男友工作辛苦，每天早出晚歸、一天睡不到4小時。

原PO表示，她希望對方換工作、不要這麼累，但男友只說「親愛的對不起，我都沒時間陪妳，因爲我要賺錢」，讓原PO忍不住說，「皓呆懂我心疼他，但他為了給我麵包，寧願自己累一點。」

原PO說，她和男友是在不成熟的年齡相識，在各自歷練過的10年後，牽起彼此的手。談到男友，她相當自豪，「皓呆不跟異性曖昧，下了班立刻回家，主動設定手機定位讓我隨時知道他在哪，完全給足了我安全感」'；此外，男方不給她吵架的機會，除了做飯、其它家事都會做，讓原PO感受到最簡單的幸福。

她還透露自己雖然離過婚、體會過恢復單身的輕鬆自由生活，「但在跟皓呆在一起後，期待皓呆承諾的一克拉，等待他看完《比悲傷更悲傷的故事》中，對我說的『他要做那個理直氣狀！照顧我的那一個人』。」

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關鍵字：運輸業,男友,鬧鐘,手機,起床,戀愛公社

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