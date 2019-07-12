燒烤店活動嗨翻！大叔爆吼「快點結束」　主持人高EQ神回...她驚：考驗極限

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／綜合報導

新竹一名女網友昨晚到一間知名燒烤店用餐，席間剛好有活動，主持人也不斷炒熱氣氛，使得現場既溫馨又嗨翻，沒想到有位中年大叔默默靠近，趁對方在訪問時，突然爆吼一句「快點結束好不好」，這時現場一陣驚嚇，而主持人則面帶微笑，高EQ神回化解尷尬，讓同為服務業的她十分佩服。

女網友在「新竹大小事」提到，昨晚接近8點時，燒烤店員工一桌桌告知客人，過一會兒有活動，並希望大家能踴躍參與，活動開始後，主持人先切換音樂，接著cue了一桌喝啤酒的客人，再來又訪問來慶生的一家人。

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她接著說，「大家正開心、氣氛正溫馨的時候，我就瞄到一個中年男子跑去櫃台找店員講話，因為麥克風聲音很大聽，不到他們講什麼，只覺得有異狀，結果下一秒他坐回自己位子上的時候，刻意接近主持人，講了一句超大聲的『快點結束好不好』，大聲到連我們坐離他們最遠的那桌也聽得到。」

▲網友們紛紛幫忙抱不平。（圖／翻攝自新竹大小事）

由於當時正在訪問慶生的一家人，那位大叔突如其來的爆吼，讓大家都嚇到了，但主持人臨危不亂，以充滿精神、正能量的語氣順著接下去說，「好的沒問題！我們馬上結束！」

在敬佩的同時，女網友不禁直呼，要是事情發生在自己身上，應該會氣得離場，「我想說的是，這位大哥...如果你不喜歡這種有活動的店，是不是當初聚餐就不要選這類型的餐廳，更何況店家外面也有貼大大的海報，在活動前事先告知。這種行為真的超不可取，很不尊重商家與主持人，還有在現場想要參與的其他客人。」

同樣從事服務業的原po，很能理解其中辛苦，「遇到這種情況，不能把客人趕走，還要笑臉迎人，想辦法再去關心安撫他，真是考驗人的理智線極限。」而網友們看完也怒了，紛紛回應「怕吵就在家吃」、「服務業辛苦了」、「一定是邊緣人」。

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