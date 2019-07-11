年收破百+正常上下班！他趁亂提離職「結局慘烈」　剩3條路嘆：才剛買房

▲本來只是想加薪試探，結果尷尬了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

在職場上，許多人會以離職或跳槽為談判籌碼，求得加薪或升遷的機會。一名網友就發文表示，朋友年薪百萬，上下班也很正常，不過他趁最近公司接大單，正缺人力之際，向主管提離職，想測試對方底線，怎料劇情走向完全不如預期，害他現在騎虎難下。

男網友在「mobile01」提到，朋友的公司最近剛接到大單，人力缺口補不上，還有經驗斷層，新人正受訓中，勉強上手也要至少1年，於是他想說把握時機向主管口頭提離職，主要是測試主管底限，希望在人力不足的現況下，逼公司釋出更多福利資源。

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▲不少網友勸，別跟錢過不去。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果人算不如天算，朋友開口後，主管只問了一句「為何想離職」，接著就要他依公司行政流程，在30天前提出。對此，原po不禁傻眼，「最好勞基法有30天規定啦，完全沒有留他，連表面功夫都不做，他X的什麼主管，演一下戲都不願意。」

他表示，朋友這份工作年薪破百，可以正常上下班，加班也可報加班費，況且對方剛買房，每個月都有房貸要繳，短時間內也無法找到相同CP值的工作。

▲目前有3個方案，原po求問該怎麼做最好。（圖／翻攝自mobile01」）

而騎虎難下的友人，目前想了3個應對方案，「第一是真的離職，然後去勞保局投訴公司規定30天前離職預告違法；不然就是耍賴裝傻，因為公司正式離職程序，是要上電子系統簽出到總管理處，他只有口頭提出不算數；或是越過主管去跟更高層投訴他直屬主管，因為他們公司人事上有不成文規定，只要有人提離職都要深入詳談了解原因，而且至少慰留1次，直屬主管的作法顯然牴觸公司用人準則和文化。」

看完這個情況，網友們直言，「向公司提離職就如同夫妻提離婚一樣，考慮清楚，不要把提離職（婚）當成談判的武器，不小心就會輸得很難看」、「如果你朋友是將才，真值年薪百萬以上，主管才會想留人！因為你會發現，外面世界不一定比現在美好」、「這種事很多人幹過吧！往往輸家是自己喔」、「向主管低頭認錯，説沒想清楚，不想離職了，不要和錢過不去」、「哈哈哈哈...玩火燒到自己」。

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