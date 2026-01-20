去年國際航班運量5833萬人次　民航局估今年可望再創新高

▲民航局79周年局慶，表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年國際航班運量5,833萬人次，冬季班表每周平均2,981班，已超越疫情前水準，交通部民航局預估，在業者持續引進機隊、政府協助、連假增加及亞太地區航空成長強勁等因素下，今年運量可望達6,200萬人次，創歷史新高。

今天為民航局79周年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍分別表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。

民航局分析不同區域航班恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比例最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%，而港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

在航網布局方面，民航局指出，星宇航空已在今年1月15日開航台北—鳳凰城航線，同時預告今年將開闢首條歐洲航線，而長榮航空也宣布將在今年中新闢台北—華盛頓長程航線，各國籍業者也將在既有北美航線繼續增班。

運量方面，民航局表示，去年國際航班運量5,833萬人次，已經接近疫情前5,992萬人次水準，預估今年運量可在此基礎往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，達6,200萬人次。

交通部次長林國顯致詞指出，去年航空總運量達6,880萬人次，其中1,050萬人次為國內線，另有257萬噸的貨運，代表國家經濟也反映在航空運能。目前台灣每周飛往日本航班有800架次、飛往韓國有500架次，平均一天有200多班飛往日韓，對北美轉東北亞或東南亞都很方便，未來轉機量將會很大。

在人才培育方面，林國顯也說，現在所有航空公司都在買飛機、訓練組員，當航空業越發達，公部門能飛行的機組員、教官、空勤就越容易被挖角，希望更加重視民航人力，尤其每次面臨軍演，航管人員壓力都很大，上次演習所有進出的國際航班都沒有取消，只有少數延遲，都是仰賴這些人員的努力。

何淑萍表示，國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，實施中的冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2,981班，相較前期夏季班表每周多出124班，並超越2019年疫情前的每周2,957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍指出，隨著亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，預估今年空運市場將迎向榮景。

她也強調，航空產業最大的挑戰，是在日益複雜的產業生態中，每個環節都堅守安全與服務品質，飛航安全是民航發展的基石，更是不可妥協的核心價值，以飛安零容忍的最高標準，全面執行國家民用航空安全計畫。