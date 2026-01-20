　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去年國際航班運量5833萬人次　民航局估今年可望再創新高

▲▼民航局79周年局慶，表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項。（圖／記者周湘芸攝）

▲民航局79周年局慶，表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年國際航班運量5,833萬人次，冬季班表每周平均2,981班，已超越疫情前水準，交通部民航局預估，在業者持續引進機隊、政府協助、連假增加及亞太地區航空成長強勁等因素下，今年運量可望達6,200萬人次，創歷史新高。

今天為民航局79周年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍分別表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局分析不同區域航班恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比例最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%，而港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

在航網布局方面，民航局指出，星宇航空已在今年1月15日開航台北—鳳凰城航線，同時預告今年將開闢首條歐洲航線，而長榮航空也宣布將在今年中新闢台北—華盛頓長程航線，各國籍業者也將在既有北美航線繼續增班。

運量方面，民航局表示，去年國際航班運量5,833萬人次，已經接近疫情前5,992萬人次水準，預估今年運量可在此基礎往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，達6,200萬人次。

交通部次長林國顯致詞指出，去年航空總運量達6,880萬人次，其中1,050萬人次為國內線，另有257萬噸的貨運，代表國家經濟也反映在航空運能。目前台灣每周飛往日本航班有800架次、飛往韓國有500架次，平均一天有200多班飛往日韓，對北美轉東北亞或東南亞都很方便，未來轉機量將會很大。

在人才培育方面，林國顯也說，現在所有航空公司都在買飛機、訓練組員，當航空業越發達，公部門能飛行的機組員、教官、空勤就越容易被挖角，希望更加重視民航人力，尤其每次面臨軍演，航管人員壓力都很大，上次演習所有進出的國際航班都沒有取消，只有少數延遲，都是仰賴這些人員的努力。

何淑萍表示，國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，實施中的冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2,981班，相較前期夏季班表每周多出124班，並超越2019年疫情前的每周2,957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍指出，隨著亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，預估今年空運市場將迎向榮景。

她也強調，航空產業最大的挑戰，是在日益複雜的產業生態中，每個環節都堅守安全與服務品質，飛航安全是民航發展的基石，更是不可妥協的核心價值，以飛安零容忍的最高標準，全面執行國家民用航空安全計畫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光
「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

不只是價格高！「國旅為何沒落」他曝原因很簡單：怎麼可能再來

定期定額1年了！她「1原因」考慮停扣　一票搖頭：你乾脆定存

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光　大票人衝擊

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

不只是價格高！「國旅為何沒落」他曝原因很簡單：怎麼可能再來

定期定額1年了！她「1原因」考慮停扣　一票搖頭：你乾脆定存

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光　大票人衝擊

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

金正恩怒了「當眾開除內閣副總理」！砲轟官員無能又消極

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度車門瞬間削掉　驚險畫面曝

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

挑戰寒流！　這波冷很久

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

估剩6℃！　最冷時刻要來了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

更多熱門

相關新聞

華航班機「胎皮剝落波及機翼」返航　民航局調查

華航班機「胎皮剝落波及機翼」返航　民航局調查

華航1月14日一班 CI063 桃園-維也納航班，因輪胎胎皮剝落，打中右側機翼，波及減速板及襟翼損壞，不過並無外傳襟翼遭打穿的情況，華航表示，因旅客通報機翼異常，機組員與地面主管討論後決定返航，該飛機順利返回桃園機場，已安排檢修作業。民航局指出，將持續調查事件肇因。

2026最安全航空公司評選出爐　星宇航空首入榜

2026最安全航空公司評選出爐　星宇航空首入榜

長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

歐洲大雪奪6命　數百航班取消

歐洲大雪奪6命　數百航班取消

關鍵字：

民航局航班航線飛安

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面