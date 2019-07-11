蔡英文開箱爆紅！空姐甜秀出訪專機超Q「台灣頸枕」

記者蔣婕妤、陶本和／台北-紐約連線報導

總統蔡英文第七度出訪11日出發，她將依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞等4友邦，並過境美國丹佛，預計22日返抵國門，全程共計12天11夜。小英一上飛機就先透過影片與國人喊話「保持聯絡」，外交部也為這趟出訪行程特別在專機上準備超夯的「台灣頸枕」。

蔡英文出訪前於機場發表談話，她表示，這趟旅程命名為「自由民主永續」，因為我們要和全世界分享台灣價值，帶領國家走出去是總統最主要的任務，這次要向國際傳達三個台灣主張，第一是台灣會和國際共享自由開放的價值，其二是台灣會堅定守護民主制度，最後一點則是會以永續發展為目標，繼續與友邦國家合作。

▲華航空姐示範如何使用把台灣造型抱枕變頸枕。（圖／記者陶本和攝，下同）



總統出訪處處可見台灣味，外交部長吳釗燮這次特別替隨行記者準備超夯的「台灣頸枕」。這顆「台灣頸枕」在蔡英文上一次海洋民主之旅出訪時就曾曝光，當時她大方公開自己行李箱，其中有2顆台灣造型的頸枕，讓網友們狂問「要到哪裡才能買得到呢？﻿」而外交部隨後也自製開箱影片，這次小英再出訪，也讓可愛的台灣頸枕再度引發關注。

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