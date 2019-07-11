快訊／任內第7度出訪　蔡英文：和全世界分享台灣價值

▲蔡英文11日中午出發展開任內第七度出訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪11日出發，她將依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞等4友邦，並過境美國丹佛，預計22日返抵國門，全程共計12天11夜。她11日中午出訪前在桃園機場發表「自由民主永續之旅」行前談話時表示，這次出訪她要把台灣價值與全世界分享。

蔡英文出訪前於機場發表談話，她表示，這趟旅程命名為「自由民主永續」，因為我們要和全世界分享台灣價值，帶領國家走出去是總統最主要的任務，這次要向國際傳達三個台灣主張，第一是台灣會和國際共享自由開放的價值，其二是台灣會堅定守護民主制度，最後一點則是會以永續發展為目標，繼續與友邦國家合作。

蔡英文說，這次出訪她會透過社群媒體，把台灣在國際舞台的成就、拚外交的成就，最即時的介紹給國人同胞。

外交部次長曹立傑1日上午在總統府舉行記者會時說明，本次主題定調為「自由民主永續」，因為赴訪的加勒比海友邦、過境美國，都是與台灣理念相近的自由民主國家，也積極促進區域民主自由。

蔡英文這次出訪將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞等4友邦，並預計在台灣時間20日下午過境美國丹佛，在當地停留2晚後返台。值得注意的是，過去都在友邦進行的媒體茶敘這次預計在丹佛舉行，被視為是一項突破。針對過境美國行程，總統府強調秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，訪問行程及過境地點等細節尚在積極安排中，基於台美互信將適時適度進行必要說明。

▼蔡英文出訪12天行程一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）