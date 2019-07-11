威脅論VS.信心論！韓國瑜狠批小英「動不動台灣滅亡」：打到2300萬人心全散

▲韓國瑜拋「心腦手腳」論，拆除所有高牆（圖／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日接受媒體專訪，面對民進黨大選前動作頻頻，以國安為由頻頻推動修法，他認為，蔡英文政府執政3年教不出漂亮的成績單，卻用「威脅論」來阻擋台灣出路，他要反其道而行，用「信心論」心腦手腳拆除所有限制的高牆。

韓國瑜接受TVBS政論節目《新聞大白話》專訪提到，「我們台灣前面是2條路，就是2300萬人，你要選擇哪一條，一個是信心論，我們對台灣是非常有信心；一個是威脅論，台灣處處一動，動不動民主就消失了，台灣就滅亡。你是要選擇哪一條？我不會選擇蔡英文總統這條路，這叫威脅論。主權受到威脅，安全受到威脅，我會走信心論」。

韓國瑜認為，信心論就是2300萬同胞，大家很清楚，我們是生活在什麼樣的氛圍之下，他最近看到這些現象，要提出一個新的說法「心腦手腳」。

他進一步解釋，「我們台灣人2300萬人，大家仔細去想這個圖形，我們的2隻腳是什麼？一個民主、一個自由；我們的2隻手是什麼？握遍所有友善台灣人的手，看到人就打躬作揖笑咪咪的，因為和氣生財，做生意哪有不笑、不熱情的握手；第三，我們的心是什麼？我們要知道，民眾過的太苦了，就是我時常講的莫忘世上苦人多，我們要苦民所苦」！

至於「腦」，韓國瑜指出，台灣沒有任何天然資源，他舉例煤炭、黃金、石油、鑽石，「我們要想盡一切辦法，開創台灣所有的經濟的發展，做好教育，然後廣納世界各國英雄好漢、萬商雲集，我們的腦子要天天去思考，怎麼樣讓人民過更好的日子」。

他強調，「腦這樣思考，心能夠跟基層民眾貼在一起，手看到人就是熱情，然後很勤勞，腳緊緊的抓住民主跟自由，台灣人有什麼好怕的？所以我對台灣人前途非常的信心論」。

韓國瑜認為，蔡英文總統的威脅論，不斷豎起高牆，打到台灣2300萬人心都散掉了，應該把所有的圍牆全拆，台灣人民什麼都不怕，敢走遍世界各地，「這才是我們的最終價值」，他批評，「其實我覺得蔡英文總統一直不停的這些國安法、這些主權維護啊，兩岸的碰撞等等，不是一個聰明的台灣人，不是個聰明的領導者。她讓人民產生怕，我們是希望讓人民產生愛，這是本質上最大的差別」。

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