蔡英文喊：拚主權！韓國瑜批「鬼混虛幻式」從政：執政3年手上沒牌了

▲韓國瑜認為，蔡英文政府不斷高喊顧主權，是因為手上沒牌了。（圖／高雄市政府提供）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日中午接受媒體專訪，針對民進黨2020總統大選再打出「顧主權」，他認為，蔡英文政府會不斷重複「顧主權」，是因為執政3年拿不出漂亮的成績單，「必須要打出拚主權、保護主權，否則她手上沒有牌啦」！

韓國瑜認為，扎扎實實從事政治活動就是幫人民謀求更好的日子、改善生活，而鬼混式虛幻式從事政治活動，就是平常不認真，選舉到了再拉個意識形態出來，「要破解這個其實非常容易，一句話就破解了」。

「妳蔡英文執政這3年，妳實在是拿不出成績單。」他進一步說明，老百姓生活苦不堪言，各行各業都在擔心未來，「顧主權」當然重要，如同孝順爸媽一樣重要，但一個總統3年不認真，選舉到了再高喊「顧主權」有什麼意義？

韓國瑜認為，蔡英文將「顧主權」3個字無限放大，就如同清朝滿清統治漢族一樣，貪汙被抓說要多存錢反清復明，嫖妓被抓也說是要多生孩子反清復明，「現在看民進黨執政、蔡英文執政不就是這樣的嗎？」，還反指國民黨不顧主權，他激動問，「誰說我們不拚主權？」。

他表示，台灣青年的前途已經比不上新加坡、上海、香港，台灣人民眼睛要擦亮，腦袋要清楚，如果今天他也不講政見，只告訴大家，「拚主權，你拚主權，我也拚主權，大家一起拚主權，然後呢？」。

「蔡英文總統執政3年，我就覺得她一直避開，最重要、最重要的就是『台灣安全，人民有錢』」，韓國瑜忍不住批評，「這3年妳帶給台灣人民是什麼？」，經濟發展一蹋糊塗，各行各業怨聲載道，年輕人前途一片茫然，人才大量外移，銀行存款38兆不投資。

韓國瑜回憶40年前的總統蔣經國、行政院長孫運璿、經濟部長李國鼎，表示若當時他們沒有推動新竹科學園區，只高喊「顧主權」口號，今天台灣經濟會變成什麼樣子，他強調，「身為政治人物，重點是做實事」。

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