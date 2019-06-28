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愛國貨的日本人也淪陷…單月狂銷25萬瓶「加拿大冰河水」台灣超商也有賣

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▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲重視水質的日本人，除了在地水源，也很習慣購買取自國外，如加拿大高山冰河層的進口水飲用。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

水是人體每天不可或缺的成分，但台灣各地水質不一，有些人會花錢買濾水器，層層過濾雜質與味道，有些人則習慣煮開水喝，所以最近有款在日本爆紅的瓶裝水一路傳入台灣，而且被熱烈討論，網友們都表示，一點也不意外！

日本人對水質很挑剔，也相當重視飲水細節，例如喝起來要覺得純淨，習慣喝軟水的他們，也希望喝起來口感上最好還有淡淡甘甜的表現。令人訝異的是，爆紅瓶裝水其實是進口自加拿大的「ICEFIELD冰河水」，在一向挺「國貨」的日本，竟然創下於日本Yahoo！電商銷售平台單月狂銷25萬瓶的紀錄，且回購率超高，熱銷近800萬日圓，就連知名飯店、航空也不錯過商機，紛紛指定使用，希望藉此提升顧客消費意願與好感度。

過去，許多台灣人每天一定要喝的或許是手搖，但最近健康、運動等意識抬頭，想追求強健體魄或窈窕曲線的人，與夥伴除了相約健身房打氣，再來就是互相提醒「今天水喝夠了沒？」。但手搖成癮的人，最怕一下子要戒掉飲料，改喝無色無味的水，尤其是硬水難入口，無法咕嚕咕嚕一飲而盡，這時候幫自己找瓶好喝的水，就很重要了。

ICEFIELD冰河水之所以在日本得到極大迴響，有些網友認為是因為水源來自加拿大永久禁止開發區內的高山冰河層，純淨天然的冰河水還拿過美國名廚協會瓶裝水最佳味道獎、美國國家衛生基金會等認證，聽起來就很威。但另一派網友認為，水好不好，還是實際喝過最知道，一旦喝到清甜爽口的水，不用逼自己為了健康喝水，很自然的就會不斷有想喝水的慾望，不知不覺就攝取到一日所需的水分。除了促進體內循環代謝，最讓女生鬆一口氣的就是，可以順順的排出嗯嗯廢物，宿便不堆積就是身體更輕盈的關鍵！加上冰河水的天然超細水分子與多種礦物質，能被人體快速吸收，種種良性循環下，就連平常沒有保養習慣的男網友也發現，過去看起來粗糙、缺水的臉部肌膚，在水喝夠的情況下，皮膚好像要比以往透亮許多，比較起來超有感。

▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲▲取水裝瓶的工廠，也位在加拿大政府永久禁止開發的保護區內。

有在鑽研料理的煮夫煮婦應該都知道，使用硬水、軟水烹煮出來的料理，味道多少會有不同，以台灣人習慣以米飯為主食、用昆布當湯底來說，則是最適合以軟水帶出它們應有的口感與風味。相當重視餐桌上一定要有好吃米飯的日本人，除了在日常生活中選擇以ICEFIELD冰河水補充一日水分，更會將帶有天然甘甜的冰河水拿來煮飯，以及烹煮其他料理。加上ICEFIELD冰河水雜質含量極低，是PH值7.55、硬度僅27.5的極軟水，因此也很適合拿來泡茶，不僅能釋放茶香、提升甘美表現，嗜茶的日本人更認為能抑制茶葉的苦澀。原來一瓶進口水不是只有解渴、補水功能，ICEFIELD冰河水「超好用」的使用方式也讓網友大開眼界，原來單月熱銷的好成績，就是從各方需求來的。

▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲ICEFIELD冰河水的口感、風味等方面，受到各國認證。

而且，哈日的台灣人可能就曾經在大玩日本的途中，領略過ICEFIELD冰河水的美味！因為日本亞細亞航空以及座落在日本許多地鐵站周邊的APA旅館，都指定以ICEFIELD冰河水做為歡迎旅客的飲用水。過去在台灣想回味在日本喝的好滋味，只能在官網或跑全聯購入，但眼尖的消費者最近發現，5月底時在7-11竟然也買得到。不管生活中對於喝水這件事有多重視，現在巷口就能買到遠在天邊的加拿大高山冰河層純淨水源，超便利與優良水質的誘因，想必已經讓不少消費者躍躍欲試了。

▲▼ ICEFIELD愛斯菲冰河水。（圖／廠商提供）

▲方便攜帶的500ml瓶裝水，現在在巷口的便利商店就買得到。

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關鍵字：日本,加拿大,冰河水,ICEFIELD,水質,飲用水

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