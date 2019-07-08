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台灣小將領軍機器人踢足球奪「世界第一」！俠女媽媽看見Taiwan紅了眼眶

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▲▼世界盃機器人大賽，2019RoboCup，超級聯賽項目，王欣儀，梁峻瑋。（圖／台北市議員王欣儀提供）

▲台灣學生出戰2019RoboCup世界盃機器人大賽奪大獎，讓人看見新一代「台灣之光」！（圖／擷取自王欣儀臉書，下同）

生活中心／綜合報導

台灣小將在國際舞台為國爭光！2019RoboCup世界盃機器人大賽7/3（三）於澳洲雪梨登場，在「青少年足球機器人」項目中，台灣共有兩隊選手參加，其中在Open組出賽的隊伍「Reset」，在歷經7天的辛苦對戰，終於擊敗其餘27個國家隊伍，一舉拿下「超級聯賽項目」世界第一、勇奪獎盃！全程陪同台灣隊伍出國奮戰的「俠女議員」王欣儀也在臉書上激動表示，看著連日辛苦的選手們拿出國旗，看到得獎榜單上的Taiwan，都讓她感動得紅了眼眶！

此次Reset隊的四位選手，分別是私立復興中學國三升高一的梁峻瑋、私立大同高中高一升高二的游曜瑋，與清華大學大一升大二的蘇寄屏、高志奇。據悉他們已連續代表台灣參加多屆比賽，年紀最小的梁峻瑋更從Light（輕量組）一路比到Open（重量組），終於在今年奪得隊史最優異成績。

請繼續往下閱讀...

多年陪同兒子與足球機器人團隊出外征戰、有機器人媽媽之稱的北市議員王欣儀表示，青少年機器人世界盃比賽項目共分為足球、營救、跳舞3部分，其中以足球難度最高。「但其實在世界盃機器人大賽中，以機器人上場比賽只是其中一項評分，選手們前面都還要經過口試，向評審介紹機器人如何設計、強項在哪裡、為什麼有把握贏得比賽等，團隊對於機器人的掌握與了解都會計入評分，讓大人小孩不只是重視檯面上的成績，更希望透過比賽交流達到教育目的。」比賽以全英文溝通，不僅考驗選手的語言能力，表達能力、現場應變能力與台風等，也是關鍵。

▲▼世界盃機器人大賽，2019RoboCup，超級聯賽項目，王欣儀，梁峻瑋。（圖／台北市議員王欣儀提供）

▲2019年代表台灣、參加Open組的隊伍「Reset」選手群。

突破層層關卡奪下大獎，讓人好奇這些選手背後到底付出多少努力。王欣儀讚賞地說，「他們除了平日上學，放學和假日的時間全都投入在機器人的研發中，過程還必須經過不斷改良，才能設計出一年比一年還強的機器人參賽，比賽前幾個月更要密集練習，熟悉操作手感。」雖然其他選手有國家給予的豐富資源，台灣選手與其相比難免有些吃虧，「像這次我們以為新馬達的馬力已經很夠用了，沒想到別國使用的馬達更貴更強，但還好我們隊伍比賽經驗豐富，因此選擇不硬碰硬，而是以技巧、策略迎戰。」

歷時7天的激戰，選手在現場也幾乎沒睡覺，每場比賽的前一天都是第一隊到場地練習，最後一隊離開，極高的紀律及高標準的自我要求，都是此次成績告捷的關鍵。令人驚豔的是，此次指導教練團中，身兼主教練和RoboCup國際組織委員會委員的蘇寄偉與助理教練李學暉，兩位目前仍是就讀清華大學的年輕學生，大小孩帶小小孩的組合，也讓人讚嘆台灣學生的超強實力。

王欣儀笑說，奪得大獎後，選手們也不急著慶功，「這兩天晚上他們都在做檢討，討論回台灣要怎麼針對這次的不足之處改進修正，像是這次的輕量組隊伍『Apex』，表現跟機器都很穩定，但卻在決賽失利和冠軍失之交臂，真的很可惜。」

▲▼世界盃機器人大賽，2019RoboCup，超級聯賽項目，王欣儀，梁峻瑋。（圖／台北市議員王欣儀提供）

▲此番出賽不僅奪得好成績，更讓在場各國代表看見「Taiwan」，讓王欣儀格外感動。

此趟出賽讓王欣儀最感動的是，選手場場優異的表現被不少隊伍視為強隊，各國教練、選手紛紛跑來打聽這是哪個國家的隊伍，「聽到對手們討論『Taiwan』，真的覺得為國爭光！明年的比賽將在法國舉辦，大家都準備好再接再厲，為更多獎項努力邁進！」

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關鍵字：世界盃機器人大賽,2019RoboCup,超級聯賽項目,王欣儀,梁峻瑋

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