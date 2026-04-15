　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家Let'sCafé單品「巴西黃水晶」新上市！攜手朱宗慶打擊樂團淬煉「水晶門鈴聲」第2杯10元只到4/28

▲▼全家巴西黃水晶咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家Let's Café將於4月15日啟動全新換豆計畫，為咖啡愛好者帶來帶有杏桃與堅果香氣的「巴西黃水晶」單品豆。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

每次踏進全家便利商店，輕快且鼓舞人心的全家門鈴聲以及醇香厚實的咖啡，是開啟許多人日常儀式感的關鍵！全家Let's Café長期深耕精品咖啡大眾化，將職人靈魂注入每一杯日常咖啡中，許多咖啡控也已經習慣在全家尋找高品質的單品風味，做為忙碌生活中最可靠的質感慰藉。在眾人熱情期待下，4月15日開始，單品系列終於迎來全新的換豆計畫，這次除了嚴選擁有優雅杏桃與巧克力香氣的「巴西黃水晶」嚴選單品豆，更首度邀請台灣藝文界的大咖「朱宗慶打擊樂團」跨界合作，試著將打擊樂的節奏感融入單品咖啡的烘焙層次中，透過視覺、聽覺到味覺的感官共振，將雙方對於「職人淬煉」的堅持，送到每一位咖啡愛好者的手中！

職人強強聯手！全家Let's Café與朱宗慶打擊樂團的熱血堅持
這份驚喜跨界的背後，可以說是源自於全家Let`sCafé近乎偏執的職人精神。為了在全台數千間店舖維持每一杯單品咖啡的穩定水準，開發團隊長期透過大數據精準把關。為了找出烘焙與風味之間的平衡方程式，Let`sCafé也長期由「2017年世界盃虹吸咖啡大賽冠軍」楊衣姍及「2026年WCC世界盃拉花大賽冠軍」林紹興共同監製、把關杯測，憑藉專業直覺與深厚底蘊，找出每一次最能展現豆款特色、酸甜平衡的烘焙曲線。

聽見「巴西黃水晶」！清脆門鈴聲也能敲出明亮乾淨的風味
這樣對於細節極致追求的態度，也與朱宗慶打擊樂團不謀而合。今年即將慶祝創立40週年的職業打擊樂團，看似已在台灣藝文界立於不敗之地，但其實每一場驚豔演出的背後，同樣都需經歷數萬次的敲擊練習與淬煉。正因為擁有職人精神的共同堅持，全家Let`sCafé與朱宗慶打擊樂團，催生了此次令人耳目一新的跨界合作。

現在走進全家前，記得豎起耳朵，因為原本熟悉的進店音，如今多了一份晶瑩剔透的層次感！這首由朱宗慶打擊樂團操刀改編的「水晶音樂版」門鈴聲，乍聽就有如黃水晶相互碰撞般的清脆靈動，敲擊出帶有節奏感的開朗氣息，隨之而來的清澈餘響，就彷彿是單品咖啡入喉後緩緩擴散的甘甜回韻！

雙焙工法的味覺驚喜！品味從甜杏桃到黑巧克力的層次樂章

▲▼全家巴西黃水晶咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲全新「巴西黃水晶」單品豆，結合日曬與半水洗工藝及雙焙烘豆工法，展現杏桃甜感與黑巧克力厚實風味。隨著溫度變化，明亮酸甜與堅果香氣交織，宛如一場節奏明快的味覺樂章，為咖啡控帶來層次豐富的驚喜體驗。

巴西憑藉得天獨厚的種植環境與先進的機械化生產技術，產量約佔世界總量的三分之一，是全球最大咖啡生產國，其平衡穩定的風味特色一直是咖啡界的基石，全家Let's Café這次精選的「黃水晶單品豆」，在風味層次上更多了獨特的杏桃甜感，因此被命名為「黃水晶」。

為了讓咖啡愛好者初嚐就感受到「換豆有感」的驚喜，全家Let's Café特別精選日曬豆、半水洗豆，並採用獨具匠心的「雙焙烘豆工法」，讓這支全新登場的「黃水晶單品豆」前段帶有杏桃的果香甜感，中段伴隨淺淺的柔和烤榛果香，後段則轉為巧克力調性，尾韻再以宛如焦糖般的香氣收束，整體酸甜平衡、口感醇厚卻不苦澀。最令人驚豔的是從厚實巧克力調中跳脫出來的明亮酸甜，隨著溫度微細變化，留下悠長且乾淨的餘韻，彷彿在喉間敲擊出一場節奏明快的味覺樂章。

視覺、聽覺、視覺完美同步！感受「黃水晶」般通透無雜質的風味口感
從聽覺上的清脆門鈴聲、味覺上的滑順明亮，皆完美呼應了「黃水晶」在大家心中低調閃爍的溫潤色澤，以及通透無雜質的高級感。淬煉數千萬次的精華，就濃縮在這一杯風味透亮、層次分明的單品咖啡裡，現在只要走到巷口的全家Let's Café，還能諦聽經過朱宗慶打擊樂團歡快詮釋的美好樂章！

巷口全家就能喝到質感單品！限時第2杯10元邀友嚐鮮
對於咖啡愛好者來說，這次的單品換豆無疑是一場不容錯過的盛事！從4月15日至4月28日，全家也推出了誠意十足的推廣活動。只要在店舖購買單品美式或拿鐵（大杯同品項），即可享有第2杯10元的好康優惠，隨買跨店取也有中杯單品美式8杯399元、拿鐵7杯399元的優惠，別錯過輕鬆品味冠軍監製、職人淬煉的高品質單品咖啡的絕佳時機。

▼全家Let's Café推出限時優惠，4月15日至4月28日期間，購買大杯單品美式或拿鐵同品項即享第2杯10元。

▲▼全家巴西黃水晶咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孝媳哭求白沙屯媽尋「失蹤婆婆」　最後身影在這
總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查
22歲男大生撞車亡！父母痛失獨子心碎認屍…成大將致畢業證書
快訊／藝人閃兵第4波起訴名單曝光！
鄭浩均急躁有原因　平野還原真相！
快訊／統一獅林靖凱家中摔倒撞傷頭部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

原來最多人愛到「這裡」買咖啡　趕時間也能喝到雙冠軍咖啡！

【廣編】宜得利家居首度舉辦「ASOBI」新商品展示會　回應現代居住新需求

Popeyes新門市開幕「連3天免費送炸雞」　套餐第2件5折優惠

全聯開賣乖乖新品「香菜、鹽酥雞」口味　還有文昌君限定版包裝

全家Let'sCafé單品「巴西黃水晶」新上市！攜手朱宗慶打擊樂團淬煉「水晶門鈴聲」第2杯10元只到4/28

超商義大利麵天花板！全家「究極Q彈」革新麵體登場　白酒蛤蜊、嫩烤雞排、香煎魚排三鮮齊發必吃

樂天女孩帶跳「媽媽丫」全場萬人炸裂！卡洛塔妮35週年進軍樂天桃園球場　開啟更親近生活的營養新節奏

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

【廣編】宜得利家居首度舉辦「ASOBI」新商品展示會　回應現代居住新需求

Popeyes新門市開幕「連3天免費送炸雞」　套餐第2件5折優惠

全聯開賣乖乖新品「香菜、鹽酥雞」口味　還有文昌君限定版包裝

全家Let'sCafé單品「巴西黃水晶」新上市！攜手朱宗慶打擊樂團淬煉「水晶門鈴聲」第2杯10元只到4/28

超商義大利麵天花板！全家「究極Q彈」革新麵體登場　白酒蛤蜊、嫩烤雞排、香煎魚排三鮮齊發必吃

樂天女孩帶跳「媽媽丫」全場萬人炸裂！卡洛塔妮35週年進軍樂天桃園球場　開啟更親近生活的營養新節奏

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

2026年美妝界奧斯卡揭曉！台灣品牌靠兩樣征服英國UBA大獎

燒肉控快筆記！星展銀行發出饕客召集令　王品燒肉肉搏戰78折　再抽iPhone 17

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

「日月神教」Q3揮軍路科啟動徵才　在地：租屋供給告急

提不起勁的時候怎麼辦？這5種方式幫你轉移注意力

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選　熱量少很多

男月收20萬「相親聽1職業」秒打槍　同行秒懂：女生哪受得了

「油還很滿！」王勝偉42歲飆速代跑：我對我的腳程是很有信心的

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

何潤東沒演《逐玉》也爆紅…漲粉破百萬！　被問張凌赫粉底回應了

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

手機鏡頭就能揪頸動脈狹窄！陽明交大醫學生AI黑科技奪全球第5強

【洪醒夫發的文？】原PO感性發紙船流水 留言區竟變國文課複習現場XD

消費熱門新聞

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

樂天女孩帶跳「媽媽丫」全場萬人炸裂！卡洛塔妮35週年進軍樂天桃園球場

星展銀行發出饕客召集令

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

全家「究極Q彈」義大利麵革新麵體登場　白酒蛤蜊、嫩烤雞排、香煎魚排三鮮齊發必吃

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

必勝客聯名漢來海港、吳寶春　「2款海味比薩+甜點」母親節限定吃

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

台灣品牌靠兩樣征服英國UBA 大獎

更多熱門

相關新聞

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

陪消費者省荷包，7-ELEVEN今（15）日起至4月19日，除了有會員滿額送，還有特大濃萃美式等指定咖啡、飲品、雪糕「買2送2」。萊爾富同步推出5天限時殺，多項夯品「買1送1」。全家將於4月17日至4月21日推出「康康5」，多項商品「買1送1」。OKmart 限今天祭出極淬莊園系列大杯「買2送2」。

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

「媽祖繞境」超商夯品買1送1

「媽祖繞境」超商夯品買1送1

哈根達斯雪糕買4送4、超商優惠一次看

哈根達斯雪糕買4送4、超商優惠一次看

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

關鍵字：

全家門鈴聲朱宗慶打擊樂團第2杯10元限時優惠咖啡單品巴西黃水晶

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

微博突瘋傳「許光漢周子瑜熱戀中」！見家長照成導火線

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面