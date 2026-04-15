全家Let'sCafé單品「巴西黃水晶」新上市！攜手朱宗慶打擊樂團淬煉「水晶門鈴聲」第2杯10元只到4/28

▲全家Let's Café將於4月15日啟動全新換豆計畫，為咖啡愛好者帶來帶有杏桃與堅果香氣的「巴西黃水晶」單品豆。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

每次踏進全家便利商店，輕快且鼓舞人心的全家門鈴聲以及醇香厚實的咖啡，是開啟許多人日常儀式感的關鍵！全家Let's Café長期深耕精品咖啡大眾化，將職人靈魂注入每一杯日常咖啡中，許多咖啡控也已經習慣在全家尋找高品質的單品風味，做為忙碌生活中最可靠的質感慰藉。在眾人熱情期待下，4月15日開始，單品系列終於迎來全新的換豆計畫，這次除了嚴選擁有優雅杏桃與巧克力香氣的「巴西黃水晶」嚴選單品豆，更首度邀請台灣藝文界的大咖「朱宗慶打擊樂團」跨界合作，試著將打擊樂的節奏感融入單品咖啡的烘焙層次中，透過視覺、聽覺到味覺的感官共振，將雙方對於「職人淬煉」的堅持，送到每一位咖啡愛好者的手中！

職人強強聯手！全家Let's Café與朱宗慶打擊樂團的熱血堅持

這份驚喜跨界的背後，可以說是源自於全家Let`sCafé近乎偏執的職人精神。為了在全台數千間店舖維持每一杯單品咖啡的穩定水準，開發團隊長期透過大數據精準把關。為了找出烘焙與風味之間的平衡方程式，Let`sCafé也長期由「2017年世界盃虹吸咖啡大賽冠軍」楊衣姍及「2026年WCC世界盃拉花大賽冠軍」林紹興共同監製、把關杯測，憑藉專業直覺與深厚底蘊，找出每一次最能展現豆款特色、酸甜平衡的烘焙曲線。

聽見「巴西黃水晶」！清脆門鈴聲也能敲出明亮乾淨的風味

這樣對於細節極致追求的態度，也與朱宗慶打擊樂團不謀而合。今年即將慶祝創立40週年的職業打擊樂團，看似已在台灣藝文界立於不敗之地，但其實每一場驚豔演出的背後，同樣都需經歷數萬次的敲擊練習與淬煉。正因為擁有職人精神的共同堅持，全家Let`sCafé與朱宗慶打擊樂團，催生了此次令人耳目一新的跨界合作。

現在走進全家前，記得豎起耳朵，因為原本熟悉的進店音，如今多了一份晶瑩剔透的層次感！這首由朱宗慶打擊樂團操刀改編的「水晶音樂版」門鈴聲，乍聽就有如黃水晶相互碰撞般的清脆靈動，敲擊出帶有節奏感的開朗氣息，隨之而來的清澈餘響，就彷彿是單品咖啡入喉後緩緩擴散的甘甜回韻！

雙焙工法的味覺驚喜！品味從甜杏桃到黑巧克力的層次樂章

▲全新「巴西黃水晶」單品豆，結合日曬與半水洗工藝及雙焙烘豆工法，展現杏桃甜感與黑巧克力厚實風味。隨著溫度變化，明亮酸甜與堅果香氣交織，宛如一場節奏明快的味覺樂章，為咖啡控帶來層次豐富的驚喜體驗。

巴西憑藉得天獨厚的種植環境與先進的機械化生產技術，產量約佔世界總量的三分之一，是全球最大咖啡生產國，其平衡穩定的風味特色一直是咖啡界的基石，全家Let's Café這次精選的「黃水晶單品豆」，在風味層次上更多了獨特的杏桃甜感，因此被命名為「黃水晶」。

為了讓咖啡愛好者初嚐就感受到「換豆有感」的驚喜，全家Let's Café特別精選日曬豆、半水洗豆，並採用獨具匠心的「雙焙烘豆工法」，讓這支全新登場的「黃水晶單品豆」前段帶有杏桃的果香甜感，中段伴隨淺淺的柔和烤榛果香，後段則轉為巧克力調性，尾韻再以宛如焦糖般的香氣收束，整體酸甜平衡、口感醇厚卻不苦澀。最令人驚豔的是從厚實巧克力調中跳脫出來的明亮酸甜，隨著溫度微細變化，留下悠長且乾淨的餘韻，彷彿在喉間敲擊出一場節奏明快的味覺樂章。

視覺、聽覺、視覺完美同步！感受「黃水晶」般通透無雜質的風味口感

從聽覺上的清脆門鈴聲、味覺上的滑順明亮，皆完美呼應了「黃水晶」在大家心中低調閃爍的溫潤色澤，以及通透無雜質的高級感。淬煉數千萬次的精華，就濃縮在這一杯風味透亮、層次分明的單品咖啡裡，現在只要走到巷口的全家Let's Café，還能諦聽經過朱宗慶打擊樂團歡快詮釋的美好樂章！

巷口全家就能喝到質感單品！限時第2杯10元邀友嚐鮮

對於咖啡愛好者來說，這次的單品換豆無疑是一場不容錯過的盛事！從4月15日至4月28日，全家也推出了誠意十足的推廣活動。只要在店舖購買單品美式或拿鐵（大杯同品項），即可享有第2杯10元的好康優惠，隨買跨店取也有中杯單品美式8杯399元、拿鐵7杯399元的優惠，別錯過輕鬆品味冠軍監製、職人淬煉的高品質單品咖啡的絕佳時機。

▼全家Let's Café推出限時優惠，4月15日至4月28日期間，購買大杯單品美式或拿鐵同品項即享第2杯10元。