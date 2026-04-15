燒肉控快筆記！星展銀行發出饕客召集令　王品燒肉肉搏戰78折　再抽iPhone 17

▲星展銀行攜手王品集團推出限時餐飲優惠。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

最近聚餐行程開始變多，你是不是也在找「怎麼吃最划算」？朋友聚會、家庭聚餐到下班小確幸，燒肉一直是聚餐熱門選擇，現在這波優惠直接幫你把荷包顧好！星展銀行攜手王品集團推出限時餐飲優惠，即日起至2026年4月30日，鎖定人氣燒肉品牌「肉次方燒肉放題」、「原燒日式燒肉」與「金咕韓式原塊烤肉」，只要刷星展信用卡，就能享指定套餐88折優惠，搭配以下活動最高優78折，堪稱最強聚餐神卡！

這波優惠不只打折，還能「邊吃邊賺」，加上星展信用卡同步推出的「聚餐用星刷」活動，筆筆最高再享12%回饋（百貨／賣場門市除外），每人每月限回饋一次、上限500元，卡友在享受美食的同時，也能把優惠拿好拿滿。

對於精打細算的消費者來說，這樣的多重回饋機制，等同把「折扣＋回饋＋活動加碼」一次整合，吃一餐燒肉不只是滿足食慾，也順便把優惠拿好拿滿，不少卡友直呼，「原本只是想吃燒肉，結果回饋賺好多！」，也讓這波優惠在社群上持續升溫。

除了餐飲優惠外，星展卡也同步鎖定旅遊需求的朋友，推出「旅遊享樂無極限」方案，為預計暑假出國的朋友提供預訂優惠方案! 即日起至4月30日止，卡友只要在Trip.com、Agoda、Klook等指定平台刷卡訂房並完成登錄，即可享最高6%刷卡金回饋（上限600元），使用指定平台預訂回饋更高達21%！不論是國內小旅行或海外自由行，都能享有超強回饋。

更吸引人的是，Trip.com還加碼提供專屬優惠，訂房最高享7%折扣（無上限），機票最高2.5%折扣，等於從住宿到交通一次幫你省好省滿，對於習慣自由行的旅客來說，這樣的折扣組合，不只降低預算壓力，也讓旅程規劃更彈性。

如果偏好跟團旅遊，星展也有照顧到! 同步推出「星動旅程」活動，鎖定喜歡輕鬆出遊的族群，活動期間自2026年3月1日至5月31日，只要於指定旅行社刷星展卡，單筆分期即可享最高4,900元回饋，若活動期間累積分期金額達30萬元，還可再加碼3,000元刷卡金（活動皆須登錄／限量），高單價旅遊也能輕鬆分期、降低負擔。

除了吃喝玩樂通通有回饋，星展近期推出的「摘星計畫」也進入最後倒數階段，四月份完成登錄後，不僅仍可享有刷卡金回饋，還有機會抽中最新iPhone 17，吸引不少卡友搶在活動結束前衝刺消費，把握最後機會登錄將好運與回饋一次帶走！

還沒有星展卡的朋友，4/30前新戶線上申辦星展eco永續卡正卡，完成新戶指定任務可享新戶首刷禮MONDAY BRUCE 20吋獨家聯名胖胖箱」、「平拉式四輪折疊購物車或300刷卡金好禮三選一，立即申辦享好康 !

ATL活動：https://go.dbs.com/453QnYH

ECO辦卡：https://go.dbs.com/4pUf16k

*謹慎理財，信用至上